ANAF a anunţat lista cu mașini confiscate, scoase la licitație în luna ianuarie. Bunurile se află în proprietarea statului și au fost recuperate în urma executărilor silite, anunță romaniatv.ro.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, Bucureşti, vinde un autoturism Mercedes Benz ML, an fabricaţie 2007, motorină, culoare negru, cu 18.708 lei, fără TVA. Autoturism Audi A8, an fabricaţie 2006, motorină, culoare negru, cu 17.504 lei, fără TVA, iar o Skoda Octavia, an fabricaţie 2004, motorină, culoare negru, costă 4.436 lei, fără TVA.

La Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, Braşov, un VW Transporter Caravelle din 2006 este vândut cu 16.981 lei fără TVA. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice , Cluj, are la vânzare o Dacia Dokker, din 2014, cu preţ de pornire de 14.025 lei fără TVA și un VW Passat, din 2011, cu 21.620 lei fără TVA.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, Galaţi, vinde autoturism limuzină Lincoln, an fabricaţie 2003, capacitate cilindrică 4.601 cmc, benzină, cu 23.387 lei, fără TVA ți un autoturism Dacia Logan, an fabricaţie 2011, capacitate cilindrică 1.149 cmc, benzină, cu 8.665 lei, fără TVA.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, Timişoara, vinde un autoturism Mazda 5, an fabricaţie 2009, cu 7.691 lei fără TVA, licitația urmând să aibă loc în data de 29 ianuarie.

