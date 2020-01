De la aceste premise și întrebări a pornit autorul american Albert J. Bernstein, psiholog clinician, cu o experiență de 40 de ani de psihoterapie, atunci când a decis să ofere cititorilor din toată lumea un ghid practic de înțelegere a funcționării noastre emoționale: Cum să faci față persoanelor explozive emoțional, publicată la Editura Trei, în colecția „Psihologie practică”.

Cu exemple bazate pe experiențele unor persoane reale, întâlnite în practica de specialitate, Bernstein explică ce se întâmplă în cazul celor mai puternice emoții declanșante de situații aparent banale, pentru alții.

De la perspectiva zborului cu avionul, un lift blocat, mulțimi de oameni, până la episoade de atacuri de panică, reacții agresive sau fobii aparent inexplicabile, autorul detaliază mecanismul a trei tipuri de emoții puternice: furia, frica și tristețea.

Tehnici pentru reducerea exploziilor emoționale

Fie că le trăim noi înșine, fie că suntem nevoiți să le facem față în relațiile cu alte persoane, ele creează un disconfort la fel de mare. Însă Albert Bernstein are soluții pentru ambele situații și le oferă structurat și pe înțelesul tuturor, de la cum să ne schimbăm perspectiva asupra evenimentului exploziv, ce tehnici să folosim pentru a reduce amploarea emoțională și ce întrebări să punem pentru a ne ajuta pe noi și pe ceilalți.

„Exploziile de frică, de tristețe sau de furie sunt situații de viață frecvente care inițial ne blochează, pentru că nu am învățat până atunci cum să le gestionăm. Consideră această carte un manual introductiv în limba emoției, care te va ajuta să înțelegi și să comunici cu oamenii care au dificultăți în a se înțelege pe sine și a comunica cu ei înșiși. De aproape 30 de ani, de când lucrez și cu emoțiile intense în calitate de clinician, am ajutat oamenii să câștige controlul asupra fricii, furiei și tristeții explozive, atât ale lor proprii, cât și ale altora. Tehnicile pe care le folosesc nu sunt deosebit de dificile – atunci când te oprești din a reacționa și încerci să înțelegi ce se petrece. Acest prim pas este cel mai greu. Odată ce îl stăpânești, restul e ușor”, spune autorul.

Pasionat de fotografie

Albert Bernstein este, de asemenea, și consultant de business pentru diferite corporații, editorialist și speaker. În calitate de autor este recunoscut și pentru felul în care a abordat în cărțile sale astfel de subiecte „dificile” din viața de zi cu zi. El explică modul prin care putem face față situațiilor stresante, folosindu-ne de înțelepciune, voință și o doză considerabilă de umor.

A publicat 8 cărți devenite bestseller-uri, despre persoanele cu comportamente dificile și gestionarea situațiilor tensionate create de acestea: „How to Deal with Emotionally Explosive People” („Cum să faci față persoanelor explozive emoțional”, publicată în România la Editura Trei), „Emotional Vampires At Work”, „Am I The Only Sane One Working Here?”, „Dinosaur Brains”, „Neanderthals at Work”, „Sacred Bull”, „Emotional Vampires (Dealing with People who Drain you Dry)”, iar ultimele patru cărți au fost publicate în peste 20 de limbi.

Bernstein este, de asemenea, pasionat de fotografie, domeniu în care a fost recompensat cu mai multe premii. Locuiește împreună cu soția sa în Portland, Oregon și împreună au doi copii, trei nepoți, mai multe pisici și mai mulți câini.

