Cum s-au bătut fotbaliști români legendari pe tricoul marelui Pele. Rică Răducanu a rămas cu buza umflată

Pele, singurul fotbalist din lume care a fost triplu campion mondial (1958, 1962 și 1970), a murit, joi, în țara natală, Brazilia, după o grea suferință. Cancerul l-a doborât pe uriașul jucător, iar reacțiile din întreaga lume nu au întârziat să apară. Tot ce înseamnă lumea fotbalului a transmis mesaje de condoleanțe. De la Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, la FC Barcelona sau Real Madrid.

Mircea Lucescu are tricoul regretatului Pele

La Mondialul din 1970, găzduit de Mexic, Brazilia a devenit campioană, după ce a învins Italia, cu 4-1. Sud-americanii au avut o formație de vis, condusă de Pele. În faza grupelor, naționala din „Țara Cafelei” a jucat și cu România și a învins cu 3-2. „Tricolorii” au evoluat bine și au ținut piept brazilienilor în multe momente. La final, ce mai vânat trofeu a fost tricoul lui Pele. Rică Răducanu a povestit că Mircea Lucescu, coechipierul său, a fost mai rapid și i l-a suflat. „Mircea știa și engleză, a putut să comunice cu el. Mi-aș fi dorit tricoul”, spunea fostul internațional român.

„România are ceva de la Pele. Tricoul lui este la mine. Nici nu l-am spălat de atunci, are încă urme de iarbă. Eram destul de aproape de el ca vârstă. Avea o imagine extraordinară, îl priveam ca pe un extraterestru”. „Il Luce” nu uită că „în ianuarie 1970, cu o jumătate de an înaintea turneului final, am fost în turneu în Brazilia. Și am locuit la Plaza, pe vestita Copacabana, același hotel la care au venit și brazilienii pentru vizita medicală și testele fizice.

Am stat câteva zile împreună. Rică le-a ieșit în față și l-a luat în brațe pe Pelé, așa, mai tare, l-a strâns puțin. Am discutat atunci cu el, cu ei, ceea ce ne-a ajutat, pentru că i-am văzut cum sunt. Înainte, ne era puțin teamă de ei. Apoi, acea teamă a dispărut, chiar dacă ne-au impresionat cu constituția lor fizică. Nu eram obișnuiți să vedem brazilieni atât de bine fizic, chiar și cei mici, cu musculatura dezvoltată…”, a povestit Mircea Lucescu, pentru gsp.ro, după ce a aflat de dispariția lui Pele.