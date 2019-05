Cum au reacționat părinții lui Răzvan Ciobanu când au aflat că este gay

Răzvan Ciobanu a fost una din puținele persoane publice de la noi care și-a afirmat public orientarea sexuală, iar asta se întâmpla într-o perioadă în care subiectul era mai degrabă tabu. Foarte afectați au fost părinții designerului, cu atât mai mult cu cât coming out-ul s-a petrecut imediat după Revoluție.





În ediția de vineri a emisiunii „Acces Direct”, Cristina Cioran a difuzat un interviu cu Răzvan Ciobanu din anul 2011, atunci când regretatul designer a spus totul despre orientarea lui sexuală, arată Spy News. În timpul emisiunii, tânprul designer a relatat cât de șocați ay fost părinții lui, în momentul în care au descoperit ce orientare sexuală avea acesta.

„Eu nu o sun pe mama. Am o relație minunată cu familia mea, în România neavând nimic am locuit în casa părinților mei, mi-au luat de mâncare, mi-au plătit facturile. Ei, săracii se gândeau, îmi ziceau propuneri, care mă enervau. Prefer să zac până voi găsi soluția. Începând de la 14 ani nu a fost deloc simplu să fie părinții mei. Aveam prieteni importanți cu funcții înalte și ei nu știau că sunt gay. Niciodată nu am inventat povești, femei, dar nici nu mă întreba nimeni.

Mi-au zis: dacă aș fi știut că ești gay, nu ai fi fost prietenul meu. Eu sunt un caz atipic de gay, a fi gay nu înseamnă a-ți pune rochie. Ai mei au aflat de la 14 ani și jumătate, le-a luat foarte mult timp să înțeleagă. Eu am terminat clasa a 8-a imediat după revoluție, deci le-a fost greu, foarte greu (…), a povestit în anul 2011 Răzvan Ciobanu, conform sursei citate. (Sursa foto: Spy news)

