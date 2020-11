Din acest motiv, an de an, plecăm de la ideea că prin atenție, o metodologie bine definită și criterii exacte, putem să reușim să ne dăm seama care sunt cele mai mari companii de la noi din țară. Astfel, dintr-o listă de peste 700 de firme care activează pe piața locală am reușit să selectăm 300 care sunt cu adevărat de TOP.

Anul 2019 a fost unul excepțional pentru economia noastră – ultimul an de creștere din această decadă a pus în prim-plan o mare parte din companiile de top și din anul trecut, cât și noi apariții. Un alt lucru important pe care o să-l puteți observa sunt schimbările – Cine ocupă o poziție mai bună față de anul trecut? Cine a scăzut în ratingul pe care l-am creat? Acestea sunt întrebări ce ne-au interesat și pentru care am analizat datele financiare ale fiecărui actor economic din Top 300 Companii.

Pentru a avea un punctaj cât mai complet, fiecare companie a fost punctată în funcție de următoarele: cifra de afaceri, profitul, evoluția cifrei de afaceri, evoluția profitului cât și numărul de angajați.

Cifra de afaceri: punctajul la această categorie a fost acordat raportând cifra de afaceri a fiecărei companii la cea mai mare din economie, în valoare de aproximativ 44 de miliarde de lei a Grupului OMV. Este unul dintre elementele ce au primit o pondere sporită în calcularea punctajului final.

Profitul: alături de veniturile companiei este una dintre cele mai importante date pe care le-am luat în calcul. Punctajul a fost raportat la cel mai mare profit din economia românească, 4,1 miliarde de lei.

Evoluția cifrei de afaceri: punctajul a fost acordat prin raportarea la cifra de afaceri din 2018 și diferențele sale în 2019. Dacă o companie și-a dublat cifra de afaceri, aceasta a avut șansa de a sări peste cele ce în trecut au avut o cifră similară, dar nu au avut o așa creștere financiară.

Evoluția profitului: punctajul a fost raportat la datele statistice din 2019 cât și din 2018 Numărul de angajați: unul dintre cele mai sugestive repere ale metodologiei noastre – cu cât numărul mediu de angajați a fost mai mare, cu atât compania a avut un punctaj mai bun. Una dintre datele pe care le-am luat în calcul a fost și cât de mult cheltuiește o companie pe angajații săi, informație pe care o puteți găsi în textele pe care le-am scris.

Astfel, cea mai performantă companie din România a obținut 470 de puncte dintr-un total de 500. Cel mai mic punctaj pe care o companie l-a primit, dar a reușit să intre în top, este 123.

Toate cele 300 au împreună o cifră de afaceri de peste 620 de miliarde de lei, media cifrei fiind de 2,1 miliarde de lei, în condițiile în care primele 10 contribuie cu peste un sfert din totalul sumei. Suma primelor 300 de companii a crescut considerabil față de anul 2018, când performanțele lor economice adunau în jurul a 570 de miliarde de lei.

Au avut un număr mediu de 680.000 de angajați, pentru care au avut cheltuieli de personal în valoare de 55 de miliarde de lei. Un aspect interesant este că în 2018, numărul mediu de salariați era cu 10.000 mai mic, iar cheltuielile au fost de 49 de miliarde – cu 6 miliarde mai puțin. Asta ne arată cum în 2019, marile companii au investit mai mulți bani în personal la nivel individual, în contextul în care doar o mică parte din ele au avut o creștere semnificativă în angajări.

Cele mai profitabile afaceri vor fi premiate în cadrul emisiunii Capital Top 300 Companii, ce se va transmite în data de 13.11.2020, ora 11:00, pe pagina de facebook Capital România și pe site-ul www.capital.ro

În cadrul emisiunii Capital Top 300 Companii vom prezenta companiile care au obținut cel mai mare punctaj în funcțiile de domeniile în care activează: agricultură și industrie alimentară, bănci și asigurări, logistică, transporturi și curierat, energie, auto, retail, contrucții și imobiliare, IT și telecomunicații, industria grea și industria farmaceutică. Pe lângă acestea, vor fi enumerate și câteva companii care au atras atenția prin strategiile pe care le-au implementat.

