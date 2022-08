Cum a apărut nepoata lui Radu Mazăre la festivitățile de Ziua Marinei. Alexandra Mazăre a impresionat

De asemenea, noua colecție a Roxanei Mișca a fost prezentată și în cadrul festivităților Zilei Marinei. Evenimentul a avut loc pe Bricul Mircea, Nava Amiral a Flotei României. Zeci de spectatori au luat parte la marele eveniment. Acolo copiii i-au bucurat pe participanți. Ei au defilat în ținute inspirate din uniformele marinarilor. De departe cea mai așteptată defilare a fost cea a Alexandrei Mazăre, fiica fostului senator PSD și nepoata lui Radu Mazăre.

Alexandra Mazăre a defilat de Ziua Marinei

La eveniment a fost prezent și celebrul fotograf de modă , Gabriel Hennes. El a reușit să surprindă frumusețea defilării în imagini. Cu toate că Alexandra Mazăre are doar 10 ani, tânăra știe ce vrea și mai ales unde vrea să ajungă.

Alexandra este pianistă, dar și un model cunoscut. Din 2021 este proprietara propriei linii vestimentare: „Ceea ce porți este o declarație a modului în care vrei să te prezinți lumii, de aceea am creat Mazzaro, hanorace cool pentru copii și mai cool!”, spune Alexandra pe pagina de prezentare a afacerii sale. Acest brand a luat naștere din dorința de a aduce o viziune tinerească și inedită în industria modei din România, potrivit Cancan.

Linia de modă Mazzaro a Alexandrei Mazăre

Pasiunea pentru modă a Alexandrei Mazăre se moștenește de la mama sa care este model, Cătălina Mihaela Năstase. Tânăra este ajutată să își confecționeze și promoveze ținutele de mai mulți tineri designeri. În luna mai a acestui an, Alexandra a câștigat titlul „Best Talent Tbilisi 2022″ în cadrul concursului Grand Prix World Rising Stars. În plus, ea a primit și o nominalizare la categoria „Best kids designer of the Year”.