Printre altele am cumpărat patru televizoare pentru ca, în timpul spectacolului, Cornelius Roșianu, faimosul crainic tv de pe vremea Psihozei teroriste, să anunțe numărul crescînd de victime, și am realizat un caiet de sală sub forma unei ediții a Evenimentului zilei care s-ar fi difuzat în Orașul atacat de virus, și se distribuia la un moment dat în sala de spectacol.

Ca și edițiile obișnuite ale Evenimentului zilei, caietul de sală conținea știri de senzație din coșmarul care era realitatea din piesă. Iată cum suna știrea de deasupra titlului, acolo unde Evenimentul zilei punea informațiile cele mai importante:

„O boală misterioasă s-a abătut asupra ORAȘULUI

190.000 de morți doar în două zile

Autoritățile cer denunțarea celor bolnavi”

De două zile, în ORAȘ s-a abătut o boală misterioasă, care a făcut, deja, 190.000 de victime. Cauza acestei epidemii este necunoscută. Autoritățile au luat măsuri extrem de dure. ORAȘUL este înconjurat de soldați care au ordin să tragă în oricine ar încerca să fugă. De altfel, ORAȘELE vecine au declarat că nu vor primi nici un locuitor al orașului contaminat. Se fac eforturi disperate pentru a găsi noi locuri pentru cimitire (locuri virane, șantiere etc.). Cai bolnavi au obligația de a nu-și părăsi locuința. În caz contrar, sînt lichidați. Se interzice, de asemenea, orice întrunire publică. Locuitorii vor trebui să circule doi cîte doi, pentru ca fiecare să-l poată supraveghea pe celălalt și să-i anunțe pe gropari dacă se prăbușește.

Autoritățile au făcut un apel călduros către cei sănătoși de a-i denunța pe cei bolnavi. Pe fiecare casă contaminată este pictată o cruce roșie înaltă de un picior, în centrul ușii, cu inscripția «Doamne fie-ți milă de noi!».”

În dreapta sus, tot pe prima pagină, am tipărit următorul text, și el de o stranie actualitate:

„Un personaj din „Jocul de-a măcelul” sau o declarație de mare actualitate

«Sîntem cu toții niște idoiți; din păcate, sîntem conduși de niște imbecili»”

Fotografiile care însoțesc acest articol dau seamă de conținutul piesei, de frumusețea spectacolului, dar și de ingeniozitatea redacției.

