Joao Pedro, fost coechipier cu Zlatan Ibrahimovici la LA Galaxy, a povestit cum a reacționat atacantul suedez după ce echipa sa a fost învinsă, în 2018, de Huston Dynamo. Vârful californienilor i-a amenințat pe colegii săi că-i omoară.

„Ne-a vorbit la finalul meciului. Dacă ați venit aici ca să faceți plajă sau ca să vă plimbați la Hollywood, spuneți! Am în cont 300 de milioane, am o insulă. Pe primul care îmi va spune că a venit să se bucure de soare îl voi omorî. Eu am făcut lucruri uimitoare aici. Cred că sunt cel mai bun jucător din istoria ligii americane”, a tunat Zlatan Ibrahimovici, în fața coechipierilor, conform thesun.co.uk.