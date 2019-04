Teorie incendiară a jurnalistului Ion Cristoiu despre planul PSD privind remanierea: „Urmărește o adâncire a imaginii de haos”

Jurnalistul Ion Cristoiu a analizat, marți, la Antena 3, decizia președintelui Klaus Iohannis de a respinge remanierea guvernamentală.





„În discursul domnului președinte trebuie subliniată o nuanță foartă importantă: pentru prima dată în cazul unor remanieri, de când este acea dublă-cheie, președintele pune o condiție anticonstituțională, anume că nu revocă pe niște persoane până nu știe cine vor fi propuse. Ori, din punct de vedere constituțional, sunt două etape: revocarea și apoi să vină fie interimar fie alte nume, ori după părerea mea este o noutate. Eu am recunoscut întotdeauna dubla-cheie, deci dreptul președintelui de a nu semna ca primarul, dar de data aceasta este o escaladare. Eu sunt constituțional, nu poate să pună condiții decât în chestiuni absolut arbitrare.”, a declarat Ion Cristoiu.

„Ce urmărește în cazul de față? Urmărește o adâncire a imaginii de haos provocate de cererea de remaniere pe care eu nu o înțeleg nici acum, nu știu ce i-a apucat. Poate sunt niște strategii la PSD care mie îmi scapă.”, a adăugat Ion Cristoiu.

„Eu nu cred că PSD e partid serios cum era PNL-ul Bărtienilor în perioada interbelică. La întrebarea ce i-a apucat cu remanierea, pot să dau un răspuns: este o strategie de a împinge în plan secund ideea de europarlamentare. Adică PSD nu are niciun interes la ora actuală ca europarlamentarele să stârnească vreo emoție în așa fel încât să vină peste 30%.

Dacă vrei să eșueze referendumul și să și câștigi, din punctul de vedere al PSD-ului.”, a adăugat jurnalistul Ion Cristoiu.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că cele trei propuneri de înlocuire a miniștrilor demisionari i se par „neavenite” și în consecință le va respinge. El a adăugat că a avut o discuție telefonică cu premierul Viorica Dăncilă în care i-a spus să vină cu alte propuneri.

„Am analizat întreaga situație și după părerea mea această remaniere este un fel de farsă. Nu are absolut, dar absolut, nimic de a face cu îmbunătățirea actului de guvernare, chit că de așa ceva am avea nevoie. Nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României. Este cauzată de o răfuială din interiorul PSD-ului. Ca atare, mi se pare că este această remaniere neavenită. Pe de altă parte, avem cele trei demisii și, la un moment dat, evident că aceste trei persoane vizate vor pleca. Însă cele trei propuneri care au fost făcute pentru a înlocui miniștrii care pleacă, sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcția de ministru și, în consecință, nu accept această remaniere, așa cum mi-a fost propusă.”

