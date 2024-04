Justitie Crima de la Orhei. Tânăra de 19 ani, ucisă de un fost polițist. Detalii din anchetă







Ana Maria, tânăra de 19 ani însărcinată în șase luni, care a urcat pe 12 aprilie într-o mașină de ocazie pe o stradă din Orhei, a fost găsită moartă, într-o fâșie forestieră, la aproximativ 21 de kilometri de Chițcanii Vechi din raionul Telenești. Zeci de persoane s-au mobilizat să o caute în preajma localității din care este suspectul.

Pe 12 aprilie, în jurul orei 21.00, ea a urcat într-un automobil pe strada 31 august din Orhei și a plecat într-o direcție necunoscută. După patru zile de la dispariția fetei, mașina a fost localizată, iar șoferul – găsit. Bărbatul de 45 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, iar ulterior plasat în arest. Potrivit IGP, suspectul, care est fost polițist, nu colaborează cu anchetatorii.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a venit cu detalii în acest caz: ”În acea zi, Ana Maria se întorcea de la o familie, după ce a avut o lecție de meditație cu un copil. Tânăra urmă să urce în mașina unui amic de-al iubitului său pentru a ajunge la căminul din Orhei unde locuia. Din motive neclare, Ana-Maria a urcat într-o mașină necunoscută, momentul fiind surprins de o cameră de supraveghere din preajma stației unde a fost văzută ultima oară. La scurt timp, rudele au alertat poliția și au început căutările. Tânăra, însărcinată în a șasea lună, a fost căutată inițial la Orhei. Au fost implicați zeci de polițisti și voluntari”.

Crima de la Orhei. Cum a fost prins suspectul

Viorel Cernăuțeanu a mai spus că, la patru zile de la dispariția Anei-Maria, o altă tânără a urcat în autoturismul suspectului. Și ea a luat mașina de ocazie pentru a ajunge la Chișinău. Fata a fost surprinsă în autoturismul bănuitului cu ajutorul camerelor de supraveghere, iar poliția a identificat-o și a audiat-o în calitate de martor. Tânăra a povestit că bărbatul avea un comportament suspect.

”Domnișoară avea, în primă fază, cumva anumite asemănări cu fata dispărură, chiar unele persoane apropiate ne-au comunicat că ea este. Ulterior, când s-au făcut recunoașteri și expertize a imaginii surprinse, am constat că nu este ea. Dar voiam să vedem cine este în acel mijloc de transport. Am fost apelați imediat de persoane care au cunoscut-o și am luat legătura cu acea persoană.

Tânăra a povestit polițiștilor că șoferul avea un comportament straniu, ceea ce a pus-o în gardă... Ea când a urcat în mașînă și a mers spre direcția municipiului Chișinău a avut senzații și a perceput amenințare din partea lui, în timpul deplasării, din aceste considerente a sunat prietenul său, care pe toată distanța a stat în comunicare, chiar dacă nu a vorbit tot drumul, în căști era conectat că prietenul să audă tot timpul de deplasare, pentru că ea a observat anumite trăsături, să spunem așa nesănătoase”, a mai declarat Viorel Cernăuțeanu la protv.md.