Potrivit anchetatorilor, cadavrul a fost găsit cu răni la față și mâini, produse de câinele atacatorului, un cetățean italian în vârstă de 45 de ani.

Polițiștii și medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru românul de 38 de ani, care a fost declarat decedat.

„Alergam sub Lungotevere. La aproximativ treizeci de metri de Ponte Sisto m-am oprit să-mi trag suflul. Pe cealaltă parte a râului, unde există o serie de tabere fără adăpost, un bărbat stătea pe terasă. O persoană îmbrăcată în negru, cu un câine alb mare, îi ajunge pe umeri. Ia victima pe gât și o aruncă pe pământ. Îl lovește în față, apoi îl lovește cu pumnul. Câinele îl mușcă de picioare”, relatează un martor

Martorii susțin că victim și agresorul au avut un schimb dur de replici, iar la scurt timp a început bătaia între cei doi. Agresorul era însoțit de un câine de talie mare. După ce l-a bătut pe român, agresorul a ațâțat câinele asupra victimei. După ce românul a rămas fără suflare, agresorul a fugit.

La scurt timp, polițiștii l-au găsit și l-au arestat. Atunci au văzut că au de-a face cu o „cunoștință“ mai veche: Massimo Galioto un bărbat de 45 de ani implicat și achitat într-un dosar celebru de crimă – uciderea studentului american Beau Solomon.

În trecut, bărbatul fusese arestat pentru moartea studentului american, împins în Tibru, în iulie 2016, de pe o platformă de sub podul Garibaldi, dar apoi achitat în iunie anul trecut de către judecătorii de la Curtea a III-a de Assize din Roma.

„Cineva a scos câteva țipete pentru a-l face pe omul acesta să se oprească. Abia atunci, alarmat, ucigașul s-a îndreptat spre pod. Câinele a rămas acolo, mutilându-l pe acel sărman întins pe pământ. Apoi, stăpânul lui a decis să se întoarcă și să îi aplice alte lovituri în față (…) De la distanță am văzut că omul sosește în Piazza Trilussa și spăla câinele în fântână pentru a-l curăța de sânge.

După un timp, atacatorul s-a ridicat în sus și, de la câțiva metri distanță, a început să urmărească scena. Am avut impresia că vrea să se bucure de spectacolul pe care l-a creat, de scena lui. A rămas acolo, la distanță, până la sosirea poliției, apoi s-a urcat în Ponte Sisto și a continuat să urmărească, de sus. Păream să retrăiesc scene din filmul Joker“, a relatat alt martor.

Arestat, Galioto spune că nu este vinovat de moartea românului.

„Am plecat de la niște prieteni, am intrat sub pod cu câinele și am văzut de departe un grup de oameni. Era un bărbat pe pământ și, în acel moment, m-am apropiat de el, avea răni pe față: am încercat să-l trezesc și nu mi-a răspuns, el era deja mort. În acel moment am plecat și am fost oprit pe scări. Dacă vor încerca vor vedea că unii martorii vor confirma această versiune“, a replicat suspectul, Massimo Galiotto, prin intermediul avocatului său, potrivit stiridiaspora.ro