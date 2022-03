Cresc salariile românilor? Precizări de ultimă oră ale lui Florin Cîțu: „Nu voi înceta să vin cu argumente”. Totul depine de PSD

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat marţi, la Buzău, că singura variantă pentru creşterea salariilor românilor este reducerea contribuţiilor sociale cu cinci puncte procentuale. Această propunere nu este nouă și a mai fost vehiculată și în trecut. Până în prezent, însă, coaliția de guvernare nu a luat nici o decizie în acest sens. Este o soluție pentru ca veniturile românilor să crească.

„Eu am propus o creştere a salariilor tuturor românilor – reducerea contribuţiilor cu cinci puncte procentuale. Asta înseamnă venituri nete mai mari pentru toţi românii. Va fi complicat pentru PNL să susţină orice altă măsură care va creşte veniturile doar unei categorii de români, dintr-un sector bugetar anume sau ale altei categorii. Pe noi ne interesează bunăstarea tuturor românilor şi astăzi există o singură măsură care poate să crească salariile tuturor românilor. Asta este reducerea contribuţiilor cu cinci puncte procentuale”, a declarat Florin Cîţu în cadrul unei conferinţe de presă, la Buzău.

Propunerea lui Cîțu nu se bucură de susținere

Președintele PNL a subliniat că o astfel de măsură, care duce la creșterea puterii de cumpărare pentru toți românii, este absolut necesată în acest moment. El a subliniat că majorarea prețurilor, pentru aproape toate produsele, îi afectează pe toți românii. Pe de altă parte, a mai spus Florin Cîțu, această inițiativă nu este îmbrățișată de toți colegii săi din coaliția de guvernare, PSD – PNL – UDMR. Din acest motiv va fi mai dificil de impus și de implementat.

„Încă nu am avut succes în a-i convinge pe colegii mei de compromis, de această coaliţie, că este cea mai bună măsură, dar nu voi înceta să vin cu argumente. Mai ales astăzi, când vedem cum cresc preţurile, puterea de cumpărare trebuie crescută şi trebuie crescută pentru toţi românii. Şi este singura variantă: reducerea contribuţiilor. Altă variantă nu există”, a susţinut Florin Cîţu.

Florin Cîțu cere menținerea ritmului de investiții

În acest context, Florin Cîțu a precizat că PNL își propune menținerea ritmului de investiții de 7% din PIB pe an, deși acest lucru nu a fost bugetat în acest an. El a precizat că va insista pe lângă partenerii de coaliție să mențină acest ritm. De asemenea, fostul premier PNL, a mai spus că se dorește majorarea cheltuielilor pentru apărare. Acest lucru este absolut necesar, mai ales în condițiile războiului din Ucraina.

„Noi vrem, în continuare, să menținem ritmul investițiilor ridicat, în ultimii doi ani de zile am avut record după record, depășind investițiile din ultimii zece ani de zile, vrem să continuăm acest ritm. La început anului a fost o problemă, pentru că investițiile nu sunt la nivelul la care trebuiau să fie. În programul de guvernare sunt la 7%, dar ele nu sunt în bugetate la 7% și o să luptăm, în continuare, ca ele să fie la 7%”, a declarat Florin Cîțu la Buzău.

Cîțu subliniază necesitatea Reformelor prin PNRR

Președintele PNL a mai spus că pe lângă cheltuielile cu apărarea, care trebuie crescute, România mai are de implementat o serie de reforme pentru a putea accesa fondurile din PNRR.

„A apărut și ceea ce a cerut președintele Klaus Iohannis, ca să creștem, de anul viitor, cheltuielile pentru apărare la 2,5% din PIB și am discutat și despre acest lucru și, bineînțeles, am vorbit despre reforme. Reforme pe care trebuie să le facă, în continuare, Guvernul pentru a accesa cele 30 de miliarde de euro, care vin prin acest program, PNRR. Reforme importante, reforme care ne definesc pe noi ca liberali: un sistem de pensii sustenabil, o salarizare care să fie legată de performanță în sectorul public și o reformă a administrației publice

În același timp, bineînțeles, cred că este pentru prima oară, am vorbit despre rolul pe care îl are, pe lângă acela de ministru, pe care îl are Secretarul General al partidului în Guvernul României, este acela de a se asigura că de acolo din Guvern, tot ceea ce ține de PNRR este implementat și are toată susținerea PNL ca atunci când un ministru din Guvern nu își face treaba în ceea ce privește PNRR, să poată să-l tragă de mânecă. Are toată susținerea, toată legitimitate pentru a face acest lucru. Nu este în Guvernul României doar ca ministru, ci este acolo și pentru a se asigura că tot ceea ce noi am pus în programul de guvernare se va duce la îndeplinire”, a precizat Florin Cîțu.

Proiect de lege inițiat de parlamentarii PNL

Un proiect de lege care să ducă la reducerea cotei de contribuții sociale a fost depus de mai mulți parlamentari liberali. Autorii susțin că acest act normativ va oferi un sprijin angajaților, prin eliminarea suprataxării contractelor individuale de muncă. De asemenea va oferi mai multă sustenabilitate Pilonului II de pensii. Deputatul Gheorghe Pecingină a precizat care sunt avantajele proiectului de act normativ inițiat de parlamentarii PNL care va duce la majorări de salarii.

„Primul amendament modifică Legea privind Codul fiscal, scăzând cu 5 procente contribuțiile datorate de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției asigurărilor sociale, de la 25%, cât este în prezent, la 20%. Ne propunem, astfel, să creștem veniturile nete ale tuturor angajaților, eliminând taxarea excesivă a contractelor de muncă. Diminuarea veniturilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat va fi compensată prin transferuri de la bugetul de stat, ca urmare a unei colectări mai bune a veniturilor”, a scris deputatul Gheorghe Pecingină.