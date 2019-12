Astfel, în ambele servicii de psihiatrie în luna decembrie se înregistrează cel mai mic număr de spitalizări și consultații. De asemenea, am constatat că și patologia este oarecum diferită, majoritatea spitalizărilor realizându-se pentru intoxicații acute din cauza abuzului de substanțe și mai ales intoxicațiile cu alcool. Pentru a expune o opinie obiectivă în ceea ce privește această problemă, am întreprins o căutare în literatura de specialitate a bazelor de date PsycINFO, PubMed și Web of Science, pentru a identifica studiile publicate legate de acest fenomen. Am folosit termenii de căutare „Crăciun”, „sinucidere”, „depresie”, „tulburări psihice” și „comportament de auto-vătămare”.

Am inclus studii asupra fenomenelor de Crăciun din alte țări, precum și din Statele Unite, pentru a obține un sens larg al acestei relații, dacă este cazul.

În ceea ce privește adresabilitatea în urgență pentru asistența psihiatrică, Hilliard și Halpern au examinat în două studii distincte despre tiparele pacienților care s-au adresat unui serviciu de urgență psihiatrică, pe o perioadă de șapte ani, respectiv șase ani. Aceștia au raportat o scădere a numărului de vizite la serviciul de urgență psihiatrică în zilele și săptămânile dinaintea Crăciunului, cu o creștere corespunzătoare de aproximativ aceeași mărime, după Crăciun. Un alt studiu desfășurat de Ballard în Regatul Unit al Marii Britanii, constată o scădere a numărului de internări în perioada vacanței de Crăciun și a săptămânilor anterioare, cazuistica fiind predominată de afecțiuni psihiatrice majore legată de abuzul de alcool.

Depresia

În ciuda prevalenței ridicate a depresiei în comunitate, puține studii au examinat de fapt relațiile dintre diverse tulburări depresive și efectele asupra simptomelor în timpul vacanței de Crăciun. Într-un studiu din 1980, efectuat asupra studenților colegiului din Chicago, Peretti a investigat 420 de participanți în ceea ce privește sentimentele lor despre vacanța de Crăciun. Au fost urmărite trei teme de studiu: singurătatea, anxietatea și neputința. Peretti a concluzionat că unul dintre cei mai relevanți factori în depresiile de Crăciun este credința individului în mitul potrivit căruia toți ceilalți se distrează și se angajează în relații cu familiile – în mod clar o dorință, dar nu neapărat un fapt.

Abuzul de substanțe

Există puține studii privind relațiile dintre consumul de substanțe / utilizarea necorespunzătoare și vacanța de Crăciun. Într-un studiu din 2007, realizat de Vidal pe un lot de 444 de subiecți care au participat la petreceri de vacanță în 13 restaurante din Valencia și Alicante, autorii au raportat utilizarea marcată de alcool și alte substanțe în timpul Crăciunului. Interesant, spre deosebire de consumul necorespunzător de alcool, anchetatorii au descoperit că cocaina era substanța ilicită cea mai utilizată la astfel de evenimente.

Două studii au examinat intoxicațiile fatale cu alcool în perioada sărbătorilor de Crăciun. Într-un studiu din 2002 din Finlanda, Poikolainen a examinat toate decesele cauzate de intoxicații prin alcool, între anii 1983 și 1999. Printre cele peste 6.000 de decese, s-a observat o rată de deces maximă în timpul sărbătorii de Crăciun. Într-un studiu din 2005 din Danemarca, Makela a examinat toate desemnările cauzelor de deces, între anii 1987 și 2001, folosind un registru de populație. Printre alte sărbători, Crăciunul a fost descris ca având o rată mai mare de decese observate din cauza intoxicațiilor cu alcool, în comparație cu rata de deces estimată.

Comportamentul de auto-vătămare

Trei studii au examinat relațiile dintre comportamentul de auto-vătămare și vacanța de Crăciun. În primul, Masterton a examinat un eșantion de peste 22.000 de femei care au fost admise într-o unitate psihiatrică pentru comportament de autovătămare. El a remarcat o scădere a acestui comportament în cele opt săptămâni în jurul vacanței de Crăciun.

Într-un al doilea studiu, Cullum a examinat comportamentul de auto-vătămare în rândul unui eșantion de pacienți, care s-au prezentat la trei spitale din Londra, între 1983 și 1989. Anchetatorii au raportat că au fost prezentate semnificativ mai puține cazuri în ziua de Crăciun, în comparație cu zilele de control.

Într-un al treilea studiu realizat în Marea Britanie, Bergen și Hawton au examinat un eșantion de aproape 20.000 de persoane din 1976 până în 2003, care s-au prezentat cu un comportament de auto-vătămare în camera de urgență a unui spital general din Oxford. Aceștia au raportat reduceri semnificative ale comportamentului de auto-vătămare (adică, 30–40%) între 19 și 26 decembrie, pacienții mai tineri raportând scăderi și mai mari ale unui astfel de comportament (adică 60%).

Suicidul

Am identificat două studii care explorează relațiile dintre încercările de sinucidere și vacanța de Crăciun.

În primul, Nakamura a examinat fișele medicale ale 269 de adolescenți hawaieni din două spitale. Constatările au indicat că a existat o scădere a tentativelor de sinucidere, în timpul vacanței de Crăciun. Într-un studiu danez, Jessen a examinat peste 24.000 de tentative de sinucidere ale pacienților din 11 țări, ale căror facilități au participat la Studiul multicentric al Organizației Mondiale a Sănătății / Europa (OMS / EURO) privind parasuicidul.

În acest studiu, au existat mai puține tentative de sinucidere decât s-au proiectat înainte de vacanța de Crăciun și aproximativ 40 la sută mai multe încercări după această perioadă.

Așa cum rezultă din literatura de specialitate, starea de spirit generală a indivizilor se poate agrava, iar numărul de decese cauzate de alcool poate crește în jurul sărbătorilor de Crăciun. Cu toate acestea, adresabilitatea către serviciile de psihiatrie este mai mică la fel ca prevalența comportamentului de auto-vătămare și tentativele de suicid.

Conform tendințelor generale indicate de aceste studii, vacanța de Crăciun tinde să formeze două tipare pentru patologia psihiatrică. Într-adevăr, se constată o creștere a anumitor tipuri de patologie psihiatrică în timpul vacanței, cum ar fi agravarea tulburarilor afective și a mortalității legate de alcool.

Aceste constatări generale sugerează că s-ar putea anticipa o scădere generală a fenomenelor legate de psihopatologie imediat înainte de vacanța de Crăciun. Cu toate acestea, este probabil să existe o creștere corespunzătoare a psihopatologiei imediat după vacanța de Crăciun. Astfel, se pare că vacanta de Crăciun prezintă un efect general de protecție în ceea ce privește multe forme de psihopatologie, cu excepția tulburărilor afective și intoxicațiilor legate de alcool.

În concluzie, sărbătorile și vacanța de Crăciun sunt momente speciale petrecute în familie sau alături de apropiați, momente care ne permit să ne manifestăm un plus de bunătate și bucurie.

