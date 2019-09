Unicul gol al duelului disputat pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești a fost marcat de George Pușcaș, în minutul 47, cu capul, din centrarea lui Ianis Hagi, din corner. În timpul partidei, ambele echipe au avut câte un gol anulat. În minutul 11, reuşita lui Răzvan Marin a fost anulată pentru ofsaid, iar în minutul 88, maltezii au punctat, însă s-a semnalat o poziţie neregulamentară.

Cornel Dinul s-a arătat bulversat de modul în care selecționerul Contra în conduce pe „tricolori” la antrenamente.

„Mai rămâne problema că nu ştiu ce se antrenează. Eu am văzut nişte antrenamente la televizor, probabil de încălzire, care seamănă cu croşetatul bunicii pe timpuri. Adică pe perechi, cel din faţă stă cu mâinile în lateral, parcă are mosorul de lână, şi ăla din faţă strânge lâna şi trece printre mâinile lui. Antrenăm ori croşetatul, ori furatul, rapiditatea la mâini.

Pe el ( n.r. – Contra) l-a salvat faptul că are acţiuni de la lună la lună, că dacă avea în fiecare zi, nu rezista până acum. Dar e vorba de capacitatea acestei Federaţii de a alege oameni. Contra nu are nicio experienţă şi nu a rezistat nicăieri. Şi este şi un antrenor tânăr, care nu a rezistat pe nicăieri mai mult decât un an. Are el capacitate de sinteză? Aici, în patru zile, trebuie să faci jocul echipei, să faci nişte exerciţii. Eu, ce văd, mă crucesc, în antrenamentele lor. Nu văd niciun fel de premeditare, de scheme”, a declarat Cornel Dinu la Telekom Sport.

Te-ar putea interesa și: