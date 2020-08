Așadar, manelistul va fi obligat să rămână la domiciliu cel puțin 14 zile, perioadă în care va fi izolat de restul lumii.

Despre cum se simte și care este starea sa de sănătate, manelistul a spus că este asimptomatic deoarece, nu are nicio simptomă evident specific îmbolnăvirii cu noul coronavirus.

„Am fost la medic, că am crezut că am răceală la plămâni. Acum zece zile am făcut testul. Nu am simptome, cred că sunt asimptomatic. Familia este bine, doar eu am stat izolat de zece zile. Nu mai am mult de stat în carantină. Sunt bine!”, a declarat Tzancă Uraganu.

Un alt manelist care se confruntă cu probleme grave din cauza coronavirusului este Florin Salam. Celebrul cântăreț are fratele internat în stare destul de severă în spital, și chiar a făcut apel la mai marii din Ministerul Sănătății să îi ofere detalii despre situația acestuia, și așa destul de incertă.

Tzancă Uraganul a ajuns la cuțite cu fratele lui la începutul lunii trecute. Miraj Tzunami, și el tot lăutar, a făcut un live furibund pe Facebook, acolo unde a spus vrute și nevrute. A susținut că Tzancă nu ar fi fost nimic fără ajutorul lui și nu s-a abținut nici de la alte cuvinte și apelative dure.

Tzancă și Miraj au făcut o impresie foarte bună printre fani, lăsând impresia că sunt foarte apropiați și mereu uniți. De exemplu, atunci când Tzancă Uraganul a luat bătaie de la un interlop, la o petrecere, fratele i-a sărit în apărare imediat.

„Ăsta e un om… știe toată lumea… să moară… dacă știe să cânte nici de la do minor. E un pamflet din toate punctele de vedere. Îmi cer scuze de la toată lumea, ne-am certat și m-am jurat că o să fac live. O să facă și el, știu sigur. Frățiorul ăsta al meu e „româncă”, nu român. Să audă toată lumea. E un pamflet de om”, a spus Miraj Tzunami, pe live, potrivit spynews.ro