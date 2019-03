Corina Crețu șterge pe jos cu premierul Dăncilă: Bruxelles-ul NU poate face treaba guvernului PSD-ALDE!

Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională, a afirmat că nu înțelege de ce de doi ani nu se face niciun progres pentru spitalele regionale, explicând că, deși autoritățile de la Bruxelles au avut toată deschiderea, nu pot face ei treaba Guvernului PSD-ALDE.





„Am fost şocată să citesc lucruri care dezinformează. Se spune că studiile de fezabilitate au fost acceptate din decembrie, când, de fapt, la ultima reuniune a comitetelor de monitorizare, din 4 februarie, s-a menţionat că autorităţile de la Bucureşti lucrează la studiile de fezabilitate. Nu înţeleg cum poţi să cauţi orice motiv să dai vina pe Comisia Europeană. Luni i-am trimis o nouă scrisoare doamnei premier Viorica Dăncilă, să o întreb ce are de gând cu cele 300 de milioane de euro care sunt rezervaţi pentru spitale, n-am primit răspuns, dar am înţeles că este finalizat cel de la Iaşi. (...) Nu pot să-mi explic de ce de 2 ani nu se face niciun progres privind spitalele regionale, la Bruxelles am avut toată deschiderea, dar nu putem face noi treaba Guvernului. (...) Practic, avem 300 de milioane de euro puşi de-o parte pentru spitalele regionale de la Iasi, Cluj Napoca şi Craiova şi nu ştim încotro s-o luăm, pentru că guvenul nu vine cu nimic concret", a declarat Creţu, la Realitatea TV.

