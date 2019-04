Concert Aura Urziceanu - în premieră şi exclusivitate la TVR

Joi, 25 aprilie, de la 23.30, la TVR 3 urmăriţi concertul de jazz susţinut de Aura Urziceanu la Festivalul Internaţional RadiRo 2018.





Este cel mai amplu concert susţinut de Aura Urziceanu în România, în ultimii ani, evenimentul extraordinar fiind filmat în exclusivitate de Televiziunea Română.

TVR 3 transmite în exclusivitate evenimentul desfăşurat în luna noiembrie 2018 la Festivalul RadiRo, reprezentat de prezenţa alături de Big Band-ul Radio, a inconfundabilei Aura Urziceanu. Concertul a marcat revenirea Aurei Urziceanu pe scena de concert din România, după o absenţă de 8 ani.

Una dintre cele mai expresive voci ale timpurilor noastre, Aura Urziceanu a cucerit publicul prin interpretări de excepţie şi prin materiale componistice pline de originalitate, constant proaspete şi pline de fantezie. Cariera ei reprezintă o îmbinare variată de genuri muzicale: de la pop la folclor, de la muzica clasică la jazz, inclusiv concerte şi show-uri de televiziune. A câştigat distincţii şi premii precum Europe Cup – Knocke, Belgia , The Europe Prize şi a obţinut cronici superlative în America de Nord, în publicaţii precum New York Times, Toronto Life, New Yorker,Canadian Composer.

Aura Urziceanu a susţinut turnee în Statele Unite ale Americii, Brazilia, Japonia, Australia si Europa, oferind concerte în compania unor mari muzicieni şi instrumentişti americani precum Duke Ellington, Quincy Jones, Thad Jones & Mel Lewis Orchestra, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Horace Silver, Clark Terry, Stan Gets. A cântat cu Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Dionne Worick, Joe Williams şi Jack Jones. În anul 2005 a înregistrat binecunoscutul album, The Best of Aura. Foto credit: Alexandru Dolea, sursă foto: http://www.romania-muzical.ro

