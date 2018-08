Comisia de monitorizare a activității proiectuluI Timișoara Capitală Culturală Europeană e mulțumită de cum merg lucrurile

Juriul de monitorizare a activității Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 - TM2021 a emis o scrisoare de recomandare. Aceasta urmează vizitei din iunie și cuprinde lista problemelor cu care se confrtuntă asociația.





Principala problemă a TM2021 e lipsa banilor, arată juriul: ”Bugetul general investit in cadrul proiectului TM2021 ECOC in 2017 a fost de doar 0,6 milioane de euro, insemnand ca doar 25% din bugetul de 2,5 milioane de euro anuntat in dosarul de candidatura au fost asigurati. Pentru anul 2018 s-a facut o imbunatatire minora cu privire la fluxul de bani din Municipiul Timisoara, in timp ce MCIN se afla inca in faza adaptarii procedurilor de alocare de fonduri. Contributia Judetului Timis este de asemenea mai mica decat cea indicata in dosarul de candidatura”. Textul integral al scrisorii de recomandare poate fi citit aici.

La capitolul recomandări, soecialiștii europeni recomandă timișorenilor să mai recruteze personal în asociație și să mizeze pe colaborarea cu municipiul Arad. “Membrii comisiei se arată mulțumiți de progresele înregistrate de către Asociația Timișoara-Capitală Culturală Europeană în condițiile de operare existente, de faptul că dimensiunea europeană este vizibilă în toate acțiunile și proiectele organizate de către echipă, precum și de modalitățile de abordare în ceea ce privește consolidarea și dezvoltarea resurselor pentru implementarea cu succes a unui astfel de proiect la scară europeană. De asemenea, recomandările identificate în scrisoare sunt de natură atât legislativă, cât și financiară privind modalitățile și termenele de finanțare a proiectului Timișoara 2021 de către autoritățile locale și centrale, în regim multianual”, informează Asociația TM2021, prin intermediul unui comunicat de presă.

Săptămâna trecută, USR Timișoara a solicitat public TM202 să publice scrisoarea de recomandare și a semnalat mai multe probleme, printre care faptul că s-au înscris în asociație zeci de persoane în acest an, însă niciuna nu a fost acceptată.

”Toți cei prezenți au înțeles că Timișoara 2021 nu e doar un proiect al orașului, ci unul de importanță națională și europeană. Asociația va fi în măsură să pună în aplicare proiectul într-un mod mai alert odată ce fluxul financiar va fi constant și asigurat și de către Ministerul Culturii și își dorește să reformeze organizația la nivel de membri, consiliu director, iar la nivelul echipei executive prin recrutări, conform planurilor din dosarul de candidatură. De asemenea, asociația va lansa un apel deschis la propuneri de proiecte, odată ce procedurile și dreptul de a organiza o asemenea competiție vor fi clarificate cu Primăria Municipiului Timișoara. Este foarte important că toate autoritățile publice au fost de acord să sprijine proiectul pentru ca anul 2021 să fie unul de succes”, a declarat Simona Neumann.

