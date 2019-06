Cocaină de un miliard de dolari. Cine a pus gheara pe ea

Autorităţile federale americane au anunţat că au capturat circa 16 tone de cocaină, la bordul unui vapor, în portul Philadelphia, pe râul Delaware.





„Este una din cele mai importante capturi de stupefiante din istoria Statelor Unite”, a anunţat procurorul general al oraşului Philadelphia, William McSwain. „O asemenea cantitate de cocaină ar putea ucide milioane de persoane”, a scris el pe Twitter. Cocaina are o valoare pe piaţă de peste un miliard de dolari, potrivit biroului procurorului. Membri ai echipajului de pe vapor au fost arestaţi şi puşi sub acuzare, iar o vastă anchetă este în curs de desfăşurare. Drogul a fost descoperit în şapte containere care se aflau pe cargoul MSC Gayane, cu direcţia Europa, după ce anterior făcuse escale în Chile, Panama şi Bahamas, potrivit presei locale. Această captură intervine pe fondul confiscărilor-record de stupefiante în nord-estul Statelor Unite în ultimele luni, la Philadelphia, New York şi în New Jersey.

Rasturnare de situatie in cazul lui Darius Valcov! Decizia luata de omul de incredere al lui Dragnea! BREAKING NEWS in politica

Pagina 1 din 1