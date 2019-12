Spectacolul ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă seara, în frumoasa Sală Polivalentă din Cluj Napoca. Actorul principal al acestui spectacol, în jurul căruia a fost construit întreg scenariul a fost Evgheni Plushenko, campion mondial la patinaj.

La ora programată, miile de spectatori au fost anunțați că spectacolul va fi reprogramat, a doua zi, duminică dimineața de la ora 9.30, deoarece firma din Ungaria care ar fi trebuit să se ocupe de realizarea patinoarului, nu a reușit să fac asta la timp.

Ca urmare a acestei situații, la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului au fost depuse peste 50 de reclamații, care s-au concretizat într-o amendă usturătoare aplicată societății organizatoare, în valoare de 50.000 de lei. În plus, firma a fost obligată să restituie în termen de 15 zile, contravaloarea biletelor, celor care doresc să își primească banii înapoi.

”În urma cercetării a 30 de reclamaţii depuse împotriva organizatorului , s-au descoperit mai multe deficienţe. Prin neasigurarea suprafeţei de gheaţă, conform standardelor, evenimentul a fost reprogramat pentru a doua zi, dată la care suprafaţa gheţii prezenta neconformităţi, consumatorii au fost ţinuţi în condiţii improprii, în frig, nefiindu-le permis accesul de la ora 18 cum era în program, nu a existat comunicare referitoare la reprogramarea spectacolului şi nici privind recuperarea sumelor plătite, spectacolul trebuia să ţină 120 de minute şi a fost comprimat la 70 de minute. Organizatorul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 50.000 de lei”, se arată în comunicatul CJPC Cluj.

Reprezentanții companiei Spotlights, organizatorii spectacolului Kings on Ice Cluj-Napoca, au transmis un mesaj prin care își cer scuze pentru disconfortul creat participanților la eveniment din cauza amânării acestuia. “Ne cerem scuze pentru disconfortul creat la eveniment toate aceste neplăceri, au survenit exclusiv din vina firmei de producție a patinoarului. Show-ul Kings On Ice a fost amânat pe duminică, ora 9:30, din cauza întârzierii realizării patinoarului de către firma de producție din Ungaria.

Aceasta a realizat de mai multe ori suprafața de gheață pentru evenimentul Kings On Ice; argumentul pentru care s-a și optat la o colaborare cu aceștia. Neprofesionalismul acestei firme, a afectat munca din spatele evenimentului, începută de peste un an, de către echipa noastră. În calitate de organizatori, am oferit suport logistic, curent, utilaje, apă curentă, personal în plus pentru a ajuta la realizarea patinoarului și până sâmbătă la ora 18:00, firma de producție ne-a indus în eroare, garantându-ne că patinoarul va fi la standardele cerute de artiști și agreate contractual. Show-ul nu a suferit nicio modificare, durata programului s-a datorat excluderii pauzelor programate inițial dintre momentele artistice, având în vedere că tot în aceeași zi, avea loc și la Budapesta Kings On Ice.

Niciun patinator nu s-a accidentat, mulți dintre ei au participat și duminică seara în Budapesta, mai puțin Maria Acevedo si Alfonso Campa, cu momentul de acrobatii aerian și Vanessa James și Morgan Cipres, artiști special veniți doar pentru Kings On Ice din Cluj-Napoca. Pentru a confirma toate cele de mai sus, atașat puteți urmări video-ul din partea artiștilor. În calitate de organizator vom face din resurse proprii refundul biletelor, ulterior Îndreptandu-ne cu toate pârghiile legale posibile către firma de producție a patinoarului din Ungaria”, transmit reprezentanții Spotlights, organizatorii evenimentului.

