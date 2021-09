Cîțu, pregătit să preia interimatul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Întrebat sâmbătă, la Timişoara, ce va face în condiţiile în care USR PLUS a anunţat că a depus moţiunea de cenzură împotriva sa, premierul Cîțu a declarat că „mergem înainte”.

„Ce facem? Guvernăm, mergem înainte, avem în continuare de făcut lucruri. Marţi, rectificarea bugetară pe care o aşteaptă foarte mulţi români. Aţi văzut că sunt deja întârzieri şi nu ştiu cum s-a întâmplat ca Ministerul Sănătăţii să nu plătească centrele de vaccinare, oamenii sunt neplătiţi de vreo două luni de zile (…). PNRR-ul. Dacă domnul Ghinea pleacă, voi prelua eu ministerul, pentru a mă asigura că lucrurile merg înainte şi vom accelera procedura, ca să mă asigur că vom avea la finalul săptămânii aprobat PNRR-ul”, a declarat premierul.

El a mai menţionat, printre priorităţile pe termen scurt, ordonanţa de urgenţă pentru compensarea costurilor cetăţenilor cu facturile la energie.

„Acestea nu sunt momente în care poţi să laşi ţara fără guvern. Cine face acest lucru arată că este iresponsabil şi imaturitate politică”, a mai subliniat şeful Guvernului.

Premierul Florin Cîţu îşi va prezenta moţiunea de candidat la preşedinţia partidului în faţa membrilor PNL Timiş.

USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu

Partenerii de coaliție, USR PLUS, au depus împreună cu AUR, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Moțiune de cenzură a adunat 123 de semnături.

„Nu mai putem să lucrăm cu premierul Florin Cîțu pentru că nu mai inspiră încredere, de două trei ori am vorbit niște lucruri și apoi le-a încălcat. Noi nu vrem să intrăm în jocurile politice interne din PNL, este problema lor. Din păcate, acolo contează mai mult bătălia internă și au luat decizia de a-l susține pe Florin Cîțu.(…) Nu vom susține un guvern minoritar PNL, am văzut cum acționează premierul Cîțu când are mână liberă sau când își ia mână liberă”, a spus co-președintle USR PLUS Dacian Cioloș.