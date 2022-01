Cîțu, anunț bombă despre pensii: Nu voi permite niciodată! Milioane de români sunt vizați

Preşedintele PNL Florin Cîţu susține că o renegociere a PNRR, aşa cum doresc cei de la PSD, echivalează pierderea fondurilor alocate. De aceea, susține liderul PNL, acest lucru nu va fi permis. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat zilele trecute că a solicitat, iar premierul Nicolae Ciucă a fost de acord ca PNRR să fie renegociat cu Comisia Europeană. Discuțiile ar urma să se poarte cu privire la procentul de 9,4% din PIB, convenit pentru nivelul bugetului de pensii.

„Am spus partenerilor internaţionali, atunci când am negociat PNRR-ul, aceasta este forma finală, toată lumea s-a uitat acolo şi au fost de acord cu toţii, am semnat o formă finală a PNRR, şi am spus că nu vom reveni asupra lui. Şi atunci când am făcut această coaliţie, am intrat în coaliţie că nu vom reveni asupra PNRR, pentru că asta înseamnă să reiei toată procedura de negociere a PNRR, asta înseamnă că aruncăm la coş 30 de miliarde de euro”, a spus Florin Cîţu.

Potrivit spuselor liderului PNL, forma actuală a PNRR este cea finală, negociată cu Comisia Europeană. Drept urmare, nu este normal să fie reluată procedura de negociere deoarece acest lucru va avea consecințe destul de neplăcute.

„Nu voi permite niciodată aşa ceva. PNRR-ul a fost negociat foarte bine, a fost printre cele mai bune rezultate, şi aţi văzut şi calificativele pe care le-a primit acest PNRR. Nu, PNL rămâne concentrat pe reforme mari, reforme care să împingă România în viitor, nu pe dispute foarte mici, pe teme mici, declaraţii belicoase în spaţiul public”, a mai afirmat preşedintele PNL.

PNL vrea o reformă a pensiilor

Florin Cîțu a subliniat că PNL este interesat de o reformă a tuturor pensiilor astfel încât să fie trecute pe sistemul de contributivitate.

„Ne interesează reforma salarizării, toate veniturile din sistemul bugetar să fie legate de performanţă”, a mai arătat Cîţu.

În aceași context, președintele PNL a mai spus că partidul său dorește și o reformă a administraţiei publice. Aceasta poate fi făcută deoarece există, în acest moment o majoritate confortabilă.

PSD susține renegocierea PNRR

Ministrul PSD al Muncii, Marius Budăi, a afirmat recent că menţinerea unui procent de 9,4 din Produsul Intern Brut pentru bugetul de pensii i-ar menţine „săraci” pe pensionarii români. El s-a arătat nemulțumit de rezultatul negocierilor pentru PNRR, duse în timpul fostei guvernări, PNL – USR – UDMR.

În acest context, Budăi a anunţat că PSD dorește renegocierea de către Guvern a procentului din PIB pe care România să îl aloce bugetului de pensii. Mai mult, a afirmat că pentru aceasta există și un acord al premierului Nicolae Ciucă.

„Alianţa politică, coaliţia politică care susţine Guvernul României (ar trebui să facă renegocierea cu Comisia Europeană – n. red.). Noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susţinem renegociere, am dus decizia în coaliţie, suntem tot mai hotărâţi – şi în coaliţie nu avem decizie finală – dar suntem tot mai hotărâţi să discutăm. Am discutat în Guvern cu premierul şi premierul a agreat renegocierea”, a adăugat Budăi, conform Digi 24.