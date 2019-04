Dați un leu în PLUS. Cioloș s-a lipit de subvenții

Relațiile din USR se deteriorează tot mai mult din cauza încercării PLUS de a acapara formațiunea lui Dan Barna. Nici în PLUS lucrurile nu merg foarte bine, tot mai mulți oameni de bază, foști consilieri ai lui Dacian Cioloș, pleacă rând pe rând din partid.





În USR, care și-a făcut un stindard din faptul că la ei democrația e literă de lege, e aceeași teroare ca în restul partidelor. Parlamentarii se plâng că deși au proiecte bune, nimeni nu îi bagă în seamă deoarece, din cauza unor declarații iresponsabile, li s-a pus deja o etichetă.

Ca în toate partidele, se plâng pe la colțuri pentru că monopolul discursului public și al reacțiilor este deținut de Dan Barna și câțiva din jurul lui. Mai mult, lipsa de reacție în anumite situații critice, cum este cazul Andrei Caramitru , îi nemulțumește profund pe cei din USR. Poate că ar reuși să treacă mai ușor peste asta și ar ajunge la înțelegere, dar acum sunt terorizați de cei din PLUS. Care vor totul. Și funcții și bani. Pentru că asta este una dintre probleme. „Noi avem subvenții ca partid parlamentar. A venit Cioloș cu gașca lui. Fac campanie să le dea lumea un leu, să le dea lumea ce are în plus. Să trăiască, atunci, cu leul lor”, ne-a declarat un parlamentar USR. Acesta a mai spus că nici „notorietatea” fostului premier nu-i ajută prea mult deoarece „în teritoriu nu-l știe nimeni, el e candidat de internet”.

