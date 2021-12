China nu renunță. Noul plan este ademenirea țărilor din Commonwealth prin pregătirea militară

Ofițeri militari din țările Commonwealth care ar fi putut să fi câștigat distincția la colegii militare britanice, cum ar fi Sandhurst, se alătură programelor de instruire străine ale Chinei. Mai multe națiuni africane, inclusiv Ghana, Uganda și Tanzania, au deschis „școli politico-militare” sponsorizate de China.

Civitas a spus că pregătirea militară „ar trebui să fie înțeleasă în contextul eforturilor tot mai mari ale Beijingului de a instrui elitele străine” pentru a câștiga influență asupra țărilor în curs de dezvoltare. China găzduiește, în fiecare an, mii de membri ai partidelor politice pentru guvernare și formare „ideologică”, încercând să-și promoveze conducerea Partidului Comunist ca o alternativă superioară a democrației occidentale. Țările din Commonwealth care au participat includ Kenya, Tanzania, Namibia și Africa de Sud.

Ofițerii din Barbados, care a devenit republică săptămâna aceasta după revocarea Reginei din funcția de șef al statului, se alătură cursurilor de pregătire militară în China, alături de soldați din Guyana, Sri Lanka și Fiji. Barbados este una dintre numeroasele națiuni ale Commonwealth-ului ale căror armate au beneficiat de subvenții chinezești de mai multe milioane de lire. Planul de acțiune China-Africa a crescut locurile de formare pentru ofițerii africani de la 2.000 la 5.000 în ultimii trei ani.

Charles Parton, un fost diplomat britanic și expert în China, a declarat că Beijingul emulează și extinde un model de pregătire militară pe care Marea Britanie l-a folosit cu succes timp de mulți ani. „De ce chinezii nu ar face asta? Facem”, a spus el. „Legăturile militare fac parte din orice relație bună cu alte țări, dar pentru China aceasta este o parte importantă a relațiilor, în special în țările în care armata este importantă.”

O pradă ușoară pentru China

Tobias Ellwood, președintele Comisiei de Apărare a Commonwealth, a declarat: „China a captat zeci de țări, echivalente acum cu un sfert din PIB-ul mondial, în programe economice pe termen lung pe care nu și le pot permite în timp ce remodelează progresiv peisajul internațional. Nu este deloc surprinzător să aflăm că influența tot mai mare a Chinei se extinde acum și asupra academiilor de pregătire militară, Sandhurst și Shrivenham (Academia de Apărare din Marea Britanie) fiind înlocuite de institute militare de elită din China.”

Săptămâna aceasta, Australia și Noua Zeelandă au trimis trupe pentru a înăbuși revoltele anti-chineze din Insulele Solomon. De asemenea, furia a izbucnit în Kiribati din cauza promisiunilor nerespectate ale Beijingului privind ajutorul și a politicii ușilor deschise față de cetățenii chinezi care intră în capitală, în timp ce localnicii din Kiribati sunt blocați din cauza restricțiilor Covid.

Națiunile insulare mici, sărace, reprezintă o pradă ușoară pentru China, mai ales atunci când aceasta caută sprijin în arene precum adunarea generală a ONU, care operează un sistem „o țară, un vot”. Atât Solomons, cât și Kiribati au fost convinși să rupă legăturile diplomatice cu Taiwan și să se alinieze cu China după promisiunile de ajutor. Liderul opoziției din Kiribati a declarat pentru The Times că partidul intenționează să rupă legăturile cu Beijingul dacă acesta va reveni în funcție. „Ca să fiu sincer, nu am încredere în guvernul nostru când vine vorba de a trata cu guvernul chinez. De asemenea, nu am încredere în guvernul chinez”, a spus Tessa Lambourne.