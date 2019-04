China a cucerit Europa prin aplicația TikTOk. Ce face această aplicație

Aplicația momentului, în lumea online, printre adolescenți și tinerii sub 24 de ani, a devenit TikTOk. Aplicația a provocat o adevărată nebunie pe internet și a fost descărcată de peste un miliard de utilizatori din întreaga lume.





În plin scandal Huawe, o aplicație chineză, denumită TikTok a ajuns să fie descărcată de peste 70 de milioane de ori în fiecare lună. Mai mult, jumătate dintre tinerii care o folosesc au sub 24 de ani informează hotnew.ro Este prima aplicație chineză de acest fel care devine un mega-succes mondial, iar compania care a creat-o a dovedit că a înțeles fantastic de bine cum se schimbă preferințele tinerilor. Despre cum a crescut TikTok și care sunt temerile legate de ea puteți citi în articol.

Povestea începe în septembrie 2016 când o companie chineză numită ByteDance a lansat o aplicație media numită Douyin. Un an mai târziu, aplicația se lansa în afara Chinei. ByteDance cumpăra în 2017 o companie numită musical.ly, iar din fuziunea celor două aplicații apărea în august 2018 aplicația TikTok. Aplicația a fost descărcată de peste un miliard de ori, are 500 de milioane de utilizatori și, lucru extrem de important, 40% dintre ei au sub 24 de ani.

Aplicația este creată în jurul unor video-uri scurte, de 15 secunde, ritmate, amuzante și cu un grad mare de personalizare. Adolescenții pot să imite cântărețul preferat, să pună filtre, să se uite la clipuri selectate de algoritmi, să editeze super-ușor clipurile, să adauge emoji și să lipească rapid diverse clipuri.

Cum arată descrierea TikTok în Google Play

TikTok este epoca dintre epoci în care trebuie să te comporți ireproșabil. Nu este YT, nu este IG, nu este modificat în Photoshop - ești tu spălându-te pe dinți, în pijamale, în dormitorul tău, la 7:45 dimineața. E real. E nou. Este o poveste spusă în 15 secunde. Și este și mai distractiv. Cu TikTok, nu este vorba despre competiție sau necesitatea de a te gândi de două ori. Este vorba despre a glisa cât de mult de țin degetele și despre a posta fără a te gândi prea mult. Așa că pune-ți videoclipul la bătaie și continuă să faci „toking”.

TikTok este destinația finală pentru videoclipurile scurte făcute cu dispozitivul mobil. Noi simplificăm lucrurile pentru ca tu să poți găsi videoclipuri geniale și să poți face propriile videoclipuri prin surprinderea momentelor amuzante și memorabile, pentru a le împărtăși cu restul lumii. Du-ți videoclipurile la nivelul următor cu filtrele noastre pentru efecte speciale, abțibildurile amuzante, muzică și multe altele. Viața se mișcă foarte repede, așa că fă fiecare secundă să conteze!

În medie, userii petrec 52 de minute pe zi în rețea și aplicația este structurată pe modelul unui feed video continuu. TikTok este în ascensiune pentru că a înțeles că timpurile se schimbă și că tinerii vor altceva, nemaifiind atrași de Facebook și Instagram.

Datele Sensor Tower arată că TikTok a fost descărcată pe mobil anul trecut de 683 de milioane de ori, în timp ce Facebook a avut 770 de milioane de descărcări, iar Instagram, 441 milioane.

