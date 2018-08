Chelsea l-a făcut să uite de Real Madrid cu un salariu de 1,5 milioane de euro pe lună

Real Madrid a vrut să îl transfere cu orice preț pe uluitorul jucător belgian Eden Hazard (27 de ani), dar Chelsea Londra l-a convins pe mijlocașul ofensiv să rămână pe „Stamford Bridge”.





Conducerea lui Chelsea s-a temut că Hazard ar putea să plece la Real în această vară, dar a reușit să ajungă la un numitor comun cu belgianul după ce i-a propus un salariu lunar de aproximativ 1,5 milioane de euro, adică aproximativ 18 milioane de euro pe an.

„Real Madrid ar putea fi o variantă interesantă pentru mine şi toată lumea ştie asta. Ştiu ce au de făcut dacă mă vor. Nu voi merge la Real doar că e Real Madrid. Am nevoie de un proiect şi la Chelsea există unul. Nu vreau să mai vorbesc despre transferuri.

La Chelsea am câştigat tot, în afară de Champions League. Am ajuns la acest nivel datorită lui Chelsea. Vreau să văd ce se întâmplă la Chelsea, dacă rămâne antrenorul sau nu”, a spus Hazard în luna iunie a acestui an, într-un interviu pentru L'Equipe.

Pagina 1 din 1