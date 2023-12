Cei mai buni criminaliști au fost premiați de Asociația lor profesională

Presedintele Asociatiei Criminalistilor din Romania, general in rezerva, profesor universitar doctor Gheorghe Popa, a acordat trofee, medalii si diplome de excelenţă membrilor asociatiei care prin rezultatele deosebite obtinute in activitate s-au remarcat pe parcursul anului 2023, astfel:

La secţiunea: CEL MAI BUN PRACTICIAN domnului Col. (r.) Expert criminalist Leonard TOCAN, Vicepreşedinte al Secţiei Expertize Criminalistice din cadrul Asociaţiei Criminaliştilor din România

La secţiunea: CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ domnului Expert criminalist Ilie-Dragoş NAIBA, din cadrul serviciului criminalistic al Inspectoratului Judetean de Poliţie Cluj, pentru temele:

“Identificarea imprimantelor marca RICOH prin interpretarea matricelor de puncte galbene” si “Clonarea ștampilei având la bază o impresiune de ștampilă autentică”

La secţiunea: TÂNĂRUL CERCETĂTOR ÎN CRIMINALISTICĂ domnului Specialist criminalist drd. Silviu PREDESCU, din cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului Judetean de Poliţie Timiş

La secţiunea: CEA MAI BUNĂ PUBLICAŢIE domnilor:

– Expert criminalist Mihai-Paul CHENDE – Şef Serviciu Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Preşedintele Secţiei Cercetare, Inovare, Dezvoltare din cadrul Asociaţiei Criminaliştilor din România

– Medic stomatolog Ionuţ DUNCA – Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România, Secţia Tehnică Criminalistică

Pentru monogafia intitulata: “Interpretarea criminalistică a urmelor de muşcătură”.

La secţiunea DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC DE CRIMINALISTICĂ domnului Gl. bg. (r.) Prof. univ. dr. Expert criminalist Gheorghe POPA, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană Bucureşti, Conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Drept a Universitatii “Titu Maiorescu” Bucureşti, Membru fondator şi Preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România, redactor sef al Revistei Romane de Criminalistica.

La secţiunea PERSONALITATEA ANULUI domnului Profesor universitar doctor Gigel PARASCHIV, Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei, care a sprijint introducerea unui domeniu nou în învăţământul universitar: “Ştiinţe aplicate”, cu specializarea “Ştiinţe aplicate în criminalistică”, nivel de pregătire licenţă/masterat/doctorat.

In aceeasi atmosfera plina de emotie si bucurie s-au acordat medalii si diplome membrilor care au avut contributii deosebite in activitatea asociatiei dupa cum urmeaza: Gl. magistrat (r.) conf. univ. dr. Dan VOINEA, Col. magistrat (r.) lector univ. dr. Florin-Stelian BOBIN, Prof. univ. dr. av. Petre BUNECI, Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena HEGHEŞ, Inginer Anca-Elena BĂLAN, Gl. (r.) Expert criminalist dr. Gabriel ŢÎRU, Prof.univ.dr. avocat Constantin Duvac.

Domnului Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA – Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara i s-a acordat medalia, placheta şi diploma de excelenţă pentru organizarea primului program de pregatire universitara la specializarea „Stiinte aplicate in criminalistica”, nivel licenta, masterat si doctorat.

De asemnea, s-au acordat medalii si diplome de excelenta, pentru contribuţia deosebită adusă la revigorarea, redactarea, editarea şi publicarea Revistei Române de Criminalistică şi Romanian Journal of Forensic Science doamnei Col. (r.) Expert criminalist Dr. ing. chimist Maria-Georgeta STOIAN si domnului Lector univ. dr. Victor-Andrei CĂRCĂLE. Revista este indexata in baze de date internationale si se bucura de apreciere in randul specialistilor din tara si strainatate.

Nu au fost uitate nici persoanele care pe parcursul anului au sprijinit financiar activitatile asociatiei, astfel ca s-au acordat medalii şi diplome de excelenţă celor mai generosi sponsori ai Asociaţiei Criminaliştilor din România domnilor: Dumitru ŞTEFAN – S.C. Romstyl Impex SRL Târgovişte, Dâmboviţa, Mugurel Cristian STANCU – Concept Ramatuelle Păuleşti, Prahova, Cosmin DUMITRESCU – S.C. Rocomit Services SRL Bucureşti.

Activitatea de decernare a premiilor s-a finalizat prin mesajele transmise de domnul doctor economist Corneliu ŞTEFAN, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa si domnul prof.univ.dr. Adrian CIOROIANU.

In continuare, copii de la „Clubul Copiilor” din orasul Moreni pregatiti de doamna profesoara Daniela CALINET PETRE si ansamblul de dansuri populare „Vestitorii Aninoasei” din com. Aninoasa, judetul Dambovita, condus de instructorul si coregraful Gheorghe BANICA, prin repertoriul bogat prezentat timp de patru ore, au incantat sufletele participantilor la gala de excelenta.