– Dar, după mai bine de o lună de luptă drastică împotriva epidemiei, după ce a impus restricții de mobilitate pentru peste 750 de milioane de chinezi, recuperarea acestei adevărate fabrici a lumii este mult mai lentă decât se aștepta. Acum, când virusul provoacă o pandemie pe mai multe continente, piețele financiare intră în panică.

Psihoză? Nu şi pentru Lawrence Lau, profesor de economie la Universitatea Chineză din Hong Kong și vicepreședinte al Centrului Chinezesc pentru Schimbul Economic Internațional. Economistul, care consiliază China cu privire la politica sa de comerț exterior, consideră că pandemia va avea un impact pe termen lung. Potrivit acestuia, ea nu va putea fi „vindecată” prin scăderea ratelor dobânzii, ci doar prin planuri ambițioase de redresare.

Reporter: Unii analiști prognozează că creșterea chineză va fi negativă în primul trimestru. Situația economică este atât de proastă în China?

Lawrence Lau: Nu cred că creșterea chineză va fi negativă, dar nu va fi foarte mare, dacă va exista. Și chiar dacă ea reporneşte foarte repede, epidemia ar putea avea un impact pe termen lung. Oamenii nu vor reveni la aceleași moduri de socializare ca înainte. Va dura cel puțin un an sau doi până la recuperarea sectorului de restaurante, distribuție și turism. Cererea generală, în special din partea gospodăriilor, nu se va restabili rapid. Și va fi la fel în toată lumea.

Reporter: Prin urmare, nu s-ar putea spune că răspunsul chinez la epidemie a fost prea puternic și că a afectat economia mai mult decât virusul însuși?

Lawrence Lau: Nu cred. Dacă observați rezultatele, epidemia din afara provinciei Hubei este acum complet controlată. Carantina era necesară. Blocarea Hubeiului a fost bună pentru China și bună pentru lume. Pentru că, chiar și cu carantina, numărul de noi cazuri în Hubei și Wuhan este de câteva sute pe zi. Este încă mult. Când aveţi persoane infectate neidentificate care circulă printr-un oraș de 11 milioane de locuitori, este un caz lipsit de speranță și mult mai rău. Uitaţi-vă la restul lumii. Pentru mine, ce s-a întâmplat pe vasul de croazieră „Diamond Princess” este o rușine. Cum am putut lăsa să se întâmple aşa ceva? Aproximativ 4.000 de pasageri și membri ai echipajului, iar acum 700 sunt infectați. Și unii sunt încă blocați la bord! Epidemia scapă de sub control în Coreea de Sud. Nu știu dacă Italia va putea să o controleze. Dacă explodează la Paris, trebuie să le spuneţi oamenilor să stea acasă și să fie atenți.

Reporter: Care va fi efectul pandemiei asupra economiei mondiale?

Lawrence Lau: Este greu de spus. Depinde în cât timp va fi controlat. Dacă va scăpa de sub control în Italia, acest lucru va avea un impact grav asupra Europei. Oamenii spun că Banca Federală a Statelor Unite ar putea scădea ratele dobânzilor. Chiar nu are sens. O epidemie nu poate fi vindecată prin rate ale dobânzii mai mici. Dacă oamenii nu mai ies, nu mai consumă și nu mai lucrează sau investesc, nu contează dacă ratele dobânzilor sunt mici, zero sau negative! Nu vă împrumutaţi. Deci situația poate deveni foarte gravă. Italia, Japonia și Coreea de Sud sunt puse la grea încercare. China s-a ocupat bine de acest lucru, deoarece are puterea administrativă și disciplina socială pentru a face acest lucru. O altă țară dezvoltată îi poate face față? Știm cu toții că o țară în curs de dezvoltare nu poate. Iranul este într-o poziție foarte proastă. Suntem pe cale să asistăm acolo la un dezastru umanitar. Și se va revărsa în restul Orientului Mijlociu. Rata de deces în Iran este excepțional de mare. Acest lucru se datorează lipsei de personal medical, infrastructură și medicamente. Nu putem lăsa să se întâmple asta. Acum, că situația este mai bună în China, i-am sfătuit pe chinezi să ajute Iranul din punct de vedere umanitar.

Reporter: Ce putem face pentru a împiedica globalizarea să se oprească complet?

Lawrence Lau: Într-adevăr, întrucât China se descurcă foarte bine pentru a controla această epidemie, autoritățile chineze ar putea în curând alunga sau carantina oameni din alte țări. Deoarece China a combătut acest virus la un preț foarte ridicat și, după ce îl va fi controlat, nu va risca ca epidemia să înceapă din nou. Dar nu putem continua să facem afaceri în lume dacă nu mai putem călători. Trebuie să restaurăm un sistem vechi: livretele galbene internaționale de vaccinare care nu mai sunt folosite decât pentru a merge în anumite țări lovite de boli tropicale, cum ar fi în Africa. Datorită IT, acest lucru poate fi centralizat și pus în formă digitală. Organizația Mondială a Sănătății ar trebui să o facă. Dacă am fost testat negativ sau am anticorpi pentru că am fost deja infectat și nu mai sunt contagios, nu ar trebui să fiu pus în carantină. Trebuie să restabilim acest sistem, dacă nu pentru acest virus, pentru următorul sau pentru orice altă boală, pentru a putea călători liber. Nu ar trebui să fie obligatoriu. Poate preferați să petreceți 14 zile în carantină sau să nu călătoriți. Fiecare țară ar trebui să aibă dreptul și datoria de a-și proteja cetățenii.

Reporter: Care sunt soluțiile pentru a relansa economia chineză?

Lawrence Lau: Încrederea trebuie să fie restabilită. Oamenii trebuie să aibă din nou așteptări pozitive. Așteptările sunt cele care determină investițiile, nu dobânzile scăzute. Acestea vor ajuta doar dacă oamenii au așteptări pozitive. Vă veți împrumuta doar dacă credeți că puteți utiliza acești bani cu înțelepciune. Scăderea ratelor dobânzii poate salva piețele financiare, dar nu și economia.

Nu putem spera la reluarea exporturilor chineze în viitorul imediat. Acesta este motivul pentru care China ar trebui să își dezvolte cererea internă. Țara trebuie să lanseze o campanie pentru a construi spitale moderne în centrele urbane mari și pentru a dezvolta cercetări. Acest lucru poate menține economia în cursul următorilor doi ani. De aceste infrastructuri ar beneficia toată lumea. Rezultatul ar fi o distribuție mult mai egalitară a bogăţiei reale. În marea majoritate a orașelor chineze, nu există suficiente centre medicale bune.

Reporter: Din cauza perturbărilor suferite de lanțul de aprovizionare, marile grupuri internaționale iau în calcul mutarea elementelor-cheie ale producției lor în afara Chinei. Acest lucru nu va încetini şi mai mult economia chineză?

Lawrence Lau: Nu va fi cazul,cu siguranţă. În schimb, China va trebui să își dezvolte propriile lanțuri de aprovizionare alternative. Cred că oamenii ar trebui să facă un pas înapoi acum și să se gândească la următoarea fază a globalizării. Nu cred că toate țările vor reveni la izolare. Diversificarea funcționează în ambele sensuri. La fel ca războiul comercial, coronavirusul are efectul de a determina oamenii să regândească ceea ce numim globalizare și să accelereze decuplarea dintre Statele Unite și China. Nu este un lucru rău. Nicio țară nu ar trebui să se bazeze pe o singură sursă pentru aprovizionarea strategică. Pentru ca globalizarea să continue, trebuie să avem două surse pentru tot.

Reporter: Are China mijloacele unui plan de recuperare ca în 2008? Unde să găsească ce are nevoie pentru a o finanța?

Lawrence Lau: Mulți bani sunt de fapt în mâinile sectorului privat din China. Băncile au cantități foarte mari în depozite. Prin urmare, cel mai direct ar fi finanțarea unui plan de recuperare cu obligațiuni emise de stat. Cineva trebuie să cheltuiască bani pentru a crește economia. Dacă sectorul privat nu cheltuiește, sectorul public trebuie să facă acest lucru. Rămâne întrebarea: această cheltuială va fi productivă social? Construirea mai multor clădiri rezidențiale nu va ajuta cu adevărat. Această epidemie a arătat că, în majoritatea zonelor urbane din China, nu există suficiente spitale.

Reporter: Cum vedeți evoluția războiului comercial după aceea? Trump va vedea epidemia ca pe o oportunitate de a lovi China mai tare?

Lawrence Lau: Trump a fost foarte clar: nu vrea să supere piețele financiare. Când a spus că lucrează la un acord comercial „faza 1”, am știut imediat că va exista un acord. De ce? Pentru că a spune acest lucru că a fost pentru el un mod de a se proteja, dacă oamenii ar crede că acordul este rău. Acum, Trump le poate spune: așteptați acordul „faza 2” care va veni după alegerile americane din noiembrie. El știe că orice veste proastă pe frontul de război comercial ar fi proastă pentru piețele financiare. Vrea să fie ales pe o piață financiară în creștere.

Nu cred că China și Statele Unite se vor ciocni inevitabil, contrar celor prevăzute de Graham Allison în cartea sa „Către război”. Pentru acest profesor de la Harvard, o putere stabilită va intra automat mai devreme sau mai târziu în război cu o putere în creștere, pentru a încerca să o oprească înainte de a deveni o amenințare. Dar războiul din zilele noastre este atât de devastator încât nu există niciodată un câștigător. În secolul XX, fosta Uniune Sovietică era puterea în creștere și Statele Unite, puterea consacrată. Fiecare parte a înțeles că nu va exista un câștigător în caz de război. Nu şi-au declarat niciodată război și, în cele din urmă, au semnat tratate de control al armelor. În secolul XXI, China este foarte diferită de Uniunea Sovietică, deoarece nu vrea să schimbe sistemele politice ale altor țări. Tocmai pentru că China nu vrea să convertească pe nimeni, această rivalitate nu reprezintă o amenințare existențială pentru Statele Unite. Ca ultimă soluție, cele două țări nu vor face război. Într-o zi, PIB-ul chinez va fi mai mare decât cel al Statelor Unite. Dar PIB-ul chinez pe cap de locuitor va continua să fie mai mic timp îndelungat.

Reporter: Dar acordul de faza 1 rămâne aplicabil în situația actuală?

Lawrence Lau: Este încă aplicabil. Achiziționarea cărnii de porc și a gazului natural se poate face întotdeauna mai târziu. Ar putea fi o întârziere. Dar nu există niciun motiv pentru care acest acord să fie anulat.

