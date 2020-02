Jurnalistul italian Rock Xavi, a realizat pentru RomâniaTV o înregistrare, de senzație, legată traficul de carne vie pe ruta România- Italia și legătura cu Cazul Caracal.

Dialogul dintre jurnalist și persoana implicată în traficul de fete implică toate aspectele, pornind de la modul cum sunt trecute minorele granița, cât câștigă grupările infracționale și care sunt modalitățile de „convingere” a fetelor să practice cea mai veche meserie.

„- Mi-ai trimis un mesaj vocal ca vrei sa vorbesti de clanul Baboi de la Roma

– Da…Cunosc cazul. Am vazut ca te-ai certat cu baietii si chiar voiam sa iti spun ca trebuie sa fii atent, ca oamenii nu sunt sanatosi la cap.

– De cine vorbesti, de Baboi?

– De Baboi, de Baboi.

– L-am deranjat mult..De unde-l cunosti?

– In trecut am avut asa, mici afaceri

– Ai lucrat cu fete?

– Am lucrat cu fete, da…

– Ai fost arestat in Italia?

– 2 luni, aproape 3.

– Pentru ce? Tot pentru prostitutie?

– Stii cum e in Italia cu legile…te baga inauntru cu una si te scoate cu alta.

– Cati romani se ocupa de prostitutie? Daca poti spune un numar

– Un numar aproximativ …sunt multi.

– Baboi are spate..Nu stiu daca stii, dar noi ne cunoastem intre noi..Il cunosc pe el, am baut…Traim in lumea asta si ne ajutam intre noi, ne dam sfaturi…Si de aici vine, din cunostinta in cunostinta…Nu pot sa iti spun un numar exact sau un clan exact. Sunt multi si clanurile sunt afiliate la cei mai mitiei, care vor sa faca un ban

– Cum ajung fetele in Italia?

– Iti spun cum procedez eu si altii…?

– In general…daca esti in lumea asta…

– In general se agata femei sarace. Sarace si cat mai proaste posibil. Sa fie un pic neduse la biserica, sa nu aiba creier, sa gandeasca prea mult, ca astea sunt cele mai bune. Astea isi tin gura inchisa, mai le tii sub amenintare, mai sub stress, mai o bataie, mai o dai in dragoste cu ele..Sunt multe feluri de a tine o femeie legata de tine

– Cat produce o fata pe zi?

– Sunt zile si zile… 200, 300 …Sub 200 nu exista.- Daca o fata castiga 200 de euro, cati bani ajung la ea?

– Nu e ca ii dau bani la zi sau ii dau un procent…Ii mai dau acolo ceva, la sfarsit de saptamana. Nu o intretin eu? Nu eu am grija de ea? Nu am eu grija de ea, ajunge pe mana la albanezi…La marocani.

– Cu cate fete ati lucrat?

– Eu intr-un timp aveam 4, dar e greu..Deja intri in alte legaturi si trebuie sa faci plata in stanga si in dreapta ca sa poti sa rezisti.

– Baboi cate fete are?

– Baboi….Eu nu as putea sa iti spun un numar exact, dar pot sa iti spun ca lucreaza…are mai multi asociati.

– Are multe fete..

– Are multe fete..Le duce la unul, la altul…Nu poti..De unul singur n-ai cum sa tii multe fete.

– Mi-au povestit niste fete ca e un om violent, agresiv.

– Este..Cum ar putea sa stea o femeie la el? Ti-am spus… Femeile astea sunt alese cu grija si cu atentie, sunt femei slabe de inima.

– Am inteles ca Baboi are si minore..Cum le aduce daca in Romania e vama care face control? Cum trece fetele?

– Procura. Procura de la familie.

– Sunt fete aduse cu forta in Italia?

– Nu…Majoritatea sunt prostite.

– Asta inseamna ca sunt si fortate…

– Sunt si fortate…Tot prin amenintari, batai…

– La vama ce face?

-Este o persoana cunoscuta si la lume ii este frica.

– Politia Romana ce face la vama cand trec minore? Am inteles ca se platesc 50-70 de euro, e adevarat?

– E adevarat…Daca vrei, iti dau si indicii…Te duci la vama la Nadlac si vezi ca este unul cu un jeep negru, mi se pare ca e un VW Jeep…il gasesti in PECO pe dreapta, toata lumea apeleaza la el. Il cunosc aia de la vama, omul trece lejer.

– E politist sau o persoana normala?

– Asta nu pot sa iti spun pentru ca nu stiu..Nu stiu daca e politist…Poate sa fie si om de-al lor, al vamesilor…Ca sa nu ia bani direct, tine omul ala acolo.

– Stii cine e persoana asta?

– O stiu pentru ca am trecut si eu minori prin persoana asta.

– Persoana asta iti trece absolut orice…si masini. Daca e masina furata, ti-o urca pe platforma lui, ca are…e un ML…un Mercedes. El are si platforma acolo in PECO, are de toate. E foarte bine pregatit. Si o masina furata ti-o ia si ti-o trece vama. –

– Iti trece orice, copii minori, ce vrei tu –

– Ai auzit de cazul Caracal…Crezi ca pot fi in Italia Alexandra si Luiza? –

– E un caz complicat si foarte delicat.

– Chestia asta cu „ar putea fi in Italia” e si periculoasa…Orice politist bun trebuie sa intre in mintea criminalului ca sa isi poata da seama cum ar proceda criminalul respectiv. Am spus ca e periculoasa…Pune-te tu…atata amar de lume cauta fata asta…Ce ai face? Ai scapa de ea, nu? – Ori ai lasa-o sa plece, ori ai scapa de ea in alte moduri.

– Multi mi-au povestit de Baboi ca e mare boss in Craiova… crezi ca are treaba cu fetele? Da sau nu?

– Daca ar fi ceva, da…Daca intr-adevar ar fi ceva, el ar fi unul dintre oamenii care ar trebui sa stie”.

Te-ar putea interesa și: