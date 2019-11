„Regina l-a chemat pe duce la Palatul Buckingham pentru a-i spune decizia sa”, a declarat unul dintre prietenii lui Andrew pentru The Sun, iar experții regali au numit-o „monumentală” decizia reginei.

A fost un moment devastator pentru amândoi

„Reputația lui este praf”, a spus sursa, referindu-se la reacțiile copleșitoare după interviului său de la BBC unde a discut despre legăturile sale cu pedofilul Jeffrey Epstein. „Este puțin probabil să îndeplinească din nou îndatoririle regale, practic a fost înlăturat”.

Cariera regală a fiului preferat a luat sfârşit

Regina, în vârstă de 93 de ani, a luat decizia de a-și concedia „fiul favorit” miercuri, după presiuni puternice din partea celuilalt fiu mai mare, prințul Charles, care a avut, de asemenea, discuții cu fratele său lovit de scandal, au declarat mai multe surse din Marea Britanie”. „Știa că trebuie luate măsuri. Ducele știa că nu mai poate lupta. Cariera sa regală a luat sfârșit. Sursa a recunoscut, de asemenea, că regina a fost „dezamăgită” de Andrew, potrivit The Sun.

I s-au retras toate drepturile dar şi indemnizaţia suverană

Tot ceea ce a construit Regina Elisabeta a II-a în 60 de ani se duce pe apa sâmbetei din cauza fiului „rătăcitor” Andrew. „Și-a petrecut întreaga viață protejând monarhia și în doar o săptămână acțiunile fiului ei au amenințat cu destrămarea”, a spus sursa. „A trebuit să se facă ceva pentru a trage o linie sub toate acestea”. Andrew nu va mai primi indemnizația suverană de 323.000 de dolari, dar va primi totuși veniturile din fondurile private ale reginei, notează documentul.

Rămâne doar simplu membru al Familiei Regale

Cu toate acestea, surse au subliniat că Andrew „rămâne membru simplu al Familiei Regale”, chiar dacă nu va îndeplini atribuții publice. „El va apărea în continuare în timpul Trooping the Color și pe balcon la evenimente majore”, a spus o sursă pentru ziar. Biograful regal Robert Lacey a declarat pentru The Times of London că a fost cel mai „monumental” gest din istoria regală. „Nimic de genul acesta nu s-a întâmplat în domnia reginei”, a spus el.

Autorul regal Penny Junor, de asemenea, consideră că regina trebuie să fie „îngrozită”. „Acest lucru este absolut fără precedent că un membru al Familiei Regale a trebuit să fie forțat să se retragă din viața publică”, a spus ea pentru The Sun.

