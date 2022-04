Cătălin Măruţă a rămas cu gura căscată! Ce a putut să-i spună vedeta PRO TV, Iulia Pârlea: Cu ce bărbat celebru s-a iubit

Iulia Pârlea este cea mai nouă apariție de la Protv. Nu este nouă în branșă și o vom putea vedea la rubrica meteo de la postul de televiziune. Frumoasa brunetă are în spate o carieră de 14 ani în televiziune, dar a fost mereu o prezență discretă.

Prezentă la emisiunea lui Cătălin Măruță, prezentatoarea a oferit câteva detalii picante din viața, dar a vorbit și despre realizările profesionale. Deși avea o experiență în spate, revenirea pe micul ecran a fost una plină de provocări. La prima apariție în platoul de la Protv a avut emoții uriașe și o reacție la care, mărturisește, nici ea nu s-a așteptat.

,,M-am obișnuit, sunt bine. Am avut (n.r. bâlbe), la prima apariție. Când mi-a spus Andreea:,,Bună seara!” eu n-am mai putut. Am vorbit fix 20 de secunde și am început să tremur. Mie nu mi se pare normal după 14 ani de televiziune, dar uite că viața te surprinde”, a detaliat prezentatoarea.

Colaborare cu 3 Sud Est

Iulia Pârlea și-a adus aminte cum, cu ceva ani în urmă, mulți îi spunea iubita lui Laurențiu Duță. Idila dintre cei doi a fost însă doar într-un videoclip al trupei. Prezentatoarea și-a adus aminte de aceste momente, chiar înainte de la intra în platou când a văzut un material cu soliștii trupei trupei 3 Sud Est.

,,Am văzut mai devreme 3 sud est și mi-am adus aminte că am fost în clipul lor de la piesa ,,Vorbe”. Fratele meu mi-a zis că sunt supărată după ce m-a văzut prima oară. În clip eram iubita lui Laurențiu Duță“, a spus prezentatoarea. .

Iulia Pârlea a vorvit și despre momentul în care a prezentat alături de Mircea Radu emisiunea ,,În trecerea anilor” și a spus despre colegul ei de platou de atunci că „era foarte simpatic“.

A picat la Academia de Poliție

Prezentatoarea a mai mărturisit că a vrut să devină polițistă, dar că nu a reușit să treacă proba sportivă. „Din cauza unei probe am căzut la Academia de Poliție. Puțini oameni știu asta, dar am picat la proba sportivă În spatele meu era o domnișoară mai plinuță, ea a căzut peste mine și iată că pentru câteva sutimi am picat. Puteam să-ți iau permisul acum”, a povestit Iulia Pârlea în emisiunea ,,La Măruță”.