Atenția este atrasă în mod special asupra rolului protector oferit de accesul nou-născutului la alăptare din primele momente de viață, în fața riscului de apariție și dezoltare a bolilor cronice în viața de adult. Malnutriția de secol XXI rămâne o amenințare reală sub toate formele ei: 45% dintre decesele sub vârsta de 5 ani sunt legate de subnutriție, 52 de milioane de copii sunt subponderali, 41 milioane obezi/supraponderali (OMS 2018). Alimentația rămâne baza viitoarelor boli cronice netransmisibile ale adultului.

Fidelă principiilor pentru care s-a înființat, AREPMF a organizat în ultimii 5 ani, în mai multe zone ale țării, evenimente care au adus alături medici, asistenți medicali, psihologi, consilieri în alăptare și, nu în ultimul rând, reprezentanți ai părinților.

În acest an AREPMF a dedicat evenimentul reconsiderării rolului și locului echipei interdiscipinare medicale în susținerea informării și educării gravidelor și a tinerelor mame. Conform statisticilor din 2016, rezultate în urma unui studiu derulat de către IOMC, în România rata alăptării atinge 12,6%.

AREPMF, prin medicii participanți la Programul „Cabinet prieten al copilului” – cabinet care susține alăptarea”, care au derulat activități sistematice educaționale destinate viitoarelor mămici, a obținut un procent de alăptare de 54% pentru grupul populațional monitorizat (Influence of Individualized Professional Support on the Breastfeeding Rates in Ten Individual Family Practices from Romania – 2016, Congres WONCA Copenhaga)

Suportul educațional, grija față de gravidă / lăuză și copilul ei nou-născut, alimentația de bună calitate a mamei, habitatul decent, alături de siguranța psiho-afectivă a tinerei mame, a facilitat în ultimii ani creșterea procentului de mame care alăptează minim 6 luni cu extindere spre 2 ani.

La eveniment, ne-au onorat cu prezența:

Dr. Ioana Roșca – medic primar neonatolog, Terapie intensivă, Maternitatea Prof. Dr. Panait Sârbu: “Susținerea emoțională a viitoarelor mame, încurajarea nașterii naturale, a alăptării din primele ore de după naștere, imediat ce mama poate, acceptă și dorește, este susținută de întreg personalul medical al Maternității Prof. Dr. Panait Sârbu. Considerăm esențială dezvoltarea și intervenția în echipa mamă: medic neonatolog – medic ginecolog – moașă – asistent medical neonatolog – psiholog, în vederea susținerii tinerelor mame și a copilului lor nou născut.”

Dr. Mihaela Niță – medic primar neonatolog, Președintele Asociației Consilierilor în Alăptare din România: “Alăptarea rămâne un proces fundamental, indiscutabil – posibil pentru oricare mamă, cu condiția încurajării ei, susținerii ei, informării corecte și educării pentru a începe alăptarea din prima oră de viață. În acest context este de dorit să existe suportul familiei, al personalului medical și, nu în ultimul rând, al intervenției consilierilor specializați în alăptare atestați de foruri profesionale internaționale recunoscute.”

Moașă licențiată, Drd. Anca Bălășoiu – Maternitatea Bucur, Proiect “Școala mamei”: “Familia tânără, viitoarea mamă sau lăuză, au nevoie în egala măsură de un suport permanent, de educație și încurajare, în vederea îngrijirii corecte a nou-născutului. Pregătirea

pornește, în mod ideal, în perioada situată înaintea concepției viitorului copil, continuă pe parcursul sarcinii și apoi al lăuziei. Pregătirea pentru cea mai dificilă și mai nobilă profesie – aceea de a fi un părinte bun – durează toată viața. A lucra în echipă, personal medical – părinte, rămâne singura cale pentru a crește un copil sănătos.” Dr. Raluca Ghionaru, medic primar medicină de familie, Coordonator regional AREPMF: “Laptele de mamă reprezintă o punte importantă între alimentația intrauterină și perioada de diversificare, oferind sugarului în primele 6 luni de viață suportul energetic suficient pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă. Alăptarea crează o legătură emoțională cu mama, împlinind astfel și nevoile de dezvoltare psihică.” Dr. Valeria Herdea, medic primar medicină de familie – profil pediatrie, Președinte AREPMF: “Programul educațional “Școala Familiei Mele” – Brand AREPMF (înregistrat OSIM), derulat prin cabinetele de medicină de familie, cu practică majoritar pediatrică, ale membrilor AREPMF, este dedicat fiecărui copil, fiecărei familii din această țară. Fiecare dintre copiii noștri are dreptul la viață, sănătate, educație. Copilul are nevoie de dragostea ambilor părinți, are nevoie să crească într-un mediu sigur, ferit de agresiuni. Alimentația la sân din primele minim 6 luni de viață, cu posibilitatea de a fi continuată până la 2 ani, asigură o legătură indestructibilă a mamei cu copilul său. Colectivitatea – grădinița sau școala, într-un mediu sigur, protejat – permite copilului să își poată atinge potențialul maxim de dezvoltare neuro-psiho-motorie, intelectuală și emoțională, esențiale în devenirea sa ca Om.”

Alături de Echipa AREPMF: Dr. Petruța Tarciuc, Dr. Laura Comnea, Dr. Crenguța Lanbă, Dr. Mirela Ștefan, Dr. Carmen Mirăuță, am avut bucuria să primim alături de noi echipe de colegi practicieni de medicină primară cu practică pediatrică majoritară, din București și Ilfov.

Acțiuni similare ale membrilor AREPMF dedicate Săptămânii Mondiale a Alăptării, vor avea loc în Cluj, Alba, Bistrița și Brăila, în perioada 1-8 august 2019.

Te-ar putea interesa și: