Social Cât câștigă o bonă în România. Încasările sunt peste media salariului minim







Cât câștigă o bonă în România.Într-o perioadă în care bonele sunt din ce în ce mai căutate de părinții ocupați, această profesie devine o sursă de venit stabilă și atractivă. Salariile oferite variază în funcție de oraș, experiență și cerințele suplimentare ale părinților. În multe cazuri, bonele câștigă mai bine decât mulți angajați pe salariul minim pe economie, chiar dacă, de obicei, lucrează fără contract de muncă.

În Iași, bonele fără experiență pot câștiga în jur de 2.500 de lei pe lună pentru un program de opt ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Bonele cu mai multă experiență și recomandări pot ajunge la salarii de peste 3.000 de lei. Această diferență de plată reflectă experiența acumulată și reputația unei bone, pe care părinții o valorifică pentru a oferi copiilor lor un mediu stabil și sigur.

Bonele mai în vârstă, cu experiență în creșterea propriilor copii sau nepoți, sunt la mare căutare. Maria Chiriac, o bonă de 53 de ani, câștigă 2.800 de lei pe lună, plus costul de transport. „Familia unde lucrez a dorit o bunicuță ca mine, pentru că, odată cu vârsta, am și experiență. Ceea ce se cere de la mine este să am grijă de copil și, ocazional, să gătesc ceva ușor,” a explicat aceasta. Preferința părinților pentru bonele mature se datorează și atmosferei calde și mediu sigur pe care le pot oferi, potrivit România TV.

Studentele sunt interesate de această profesie

Pe lângă bonele experimentate, studentele sunt, de asemenea, interesate de această profesie. Cele care studiază psihologia, pedagogia sau asistența socială sunt mai predispuse să aleagă jobul de bonă, fie pentru a câștiga experiență în lucrul cu copiii, fie pentru a-și acoperi cheltuielile de studii. În funcție de programul part-time, acestea pot câștiga între 1.500 și 2.000 de lei, iar cele care au timpul necesar să lucreze full-time ajung la 2.700 - 3.000 de lei lunar.

Gabriela Muraru, studentă la masterat, câștigă în jur de 3.000 de lei pe lună, lucrând ca bonă. „Încep programul la 8 dimineața și termin la ora 16:00 sau 17:00, în funcție de orarul meu la facultate. Uneori, părinții au nevoie de ajutor suplimentar în weekend sau seara, iar pentru aceste ore sunt plătită cu 21 de lei pe oră. Nu am contract de muncă, dar câștig bine,” spune aceasta. Salariile studenților care lucrează ca bone depășesc de multe ori salariul minim pe economie, făcând acest loc de muncă atractiv pentru tinerii care au nevoie de flexibilitate și venituri consistente.

Angajări „la negru” în Iași, orașul unde cererea depășește oferta

În orașe precum Iași, bonele sunt tot mai solicitate, iar părinții apelează fie la agenții de recrutare, fie la recomandările prietenilor sau grupurilor de Facebook pentru a găsi persoana potrivită pentru copiii lor. În ciuda cererii ridicate, majoritatea bonelor nu au un contract de muncă, fiind plătite „la negru”. Această situație le oferă părinților flexibilitate în plata salariului, dar privează bonele de beneficiile asigurărilor sociale și medicale.

Pentru mulți părinți, angajarea unei bone experimentate oferă siguranța că micuții lor sunt în grija unei persoane responsabile și dedicate, chiar dacă nu există un contract formal. De asemenea, bonele mature sau studentele devotate sunt căutate pentru implicarea lor în activitățile zilnice ale copiilor, cum ar fi educația, joaca și, ocazional, gătitul.