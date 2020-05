Pe de alta parte, muzica este un limbaj universal. Muzica poate provoca emotii si permite imaginatiei sa se dezvolte. Muzica poate fi legata de arta, miscare, matematica, scris si multe altele. Chiar inainte ca bebelusii sa poata vorbi, pot reactiona si raspunde la muzica. Ei pot invata din ea atat de multe.

Putem spune astfel ca, minunatele carti muzicale pentru copii 1 an de la Usborne sunt combinatia ideala de lectura si muzica pentru a sprijini semnificativ procesul de dezvoltare al celor mici.

Muzica si lectura sunt doua elemente ce nu trebuie sa lipseasca din rutina zilnica a copiilor, inca de la cateva luni sau, de ce nu, chiar din primele zile de viata. Vocea mamei este cea care va linisti copilul, o melodie ascultata de mama in timpul sarcinii poate fi recunoscuta de bebelus si asa mai departe. Asadar, ce rol au cartile, fie ca vorbim o simpla lectura sau de carti care au si muzica sau sunete?

Citind cu voce tare il invatam pe copil despre ce inseamna comunicare, il introducem de la o varsta frageda in concepte precum cifrele, literele, culorile si formele intr-un mod distractiv. Mai mult, copilul are mai multe sanse de a dezvolta abilitati de ascultare, memorare si vocabular. Pana cand bebelusii vor sarbatori prima aniversare, vor invata toate sunetele necesare pentru a vorbi limba materna.

Cu cat vei citi mai multe povesti cu voce tare, cu atat vor auzi mai multe cuvinte, cu cat vor auzi mai multe cantecele, cu atat vor putea vorbi mai bine. Citind constant il vei ajuta pe micut sa isi construiasca o retea bogata de cuvinte. Copiii ai caror parinti vorbesc si le citesc adesea, stiu mai multe cuvinte la varsta de 2 ani decat copiii carora nu li s-a citit. Iar copiii carora li se citeste in primii ani de viata sunt mai predispusi sa invete sa citeasca la momentul potrivit.

Cand ii citesti copilului, acesta te aude folosind multe sunete expresive si transmitand emotii diferite. Aceast lucru sustine dezvoltarea sociala si emotionala. Incurajeaza-ti copilul sa priveasca, sa indice, sa atinga si sa raspunda la intrebari. Acest lucru ajuta la dezvoltarea sociala si abilitati de gandire.

Bebelusul isi va imbunatati abilitatile de limba copiind sunete, recunoscand imagini si invatand cuvinte noi. Dar poate cel mai important motiv pentru a citi cu voce tare este faptul ca se va naste o legatura intre tine, copilul tau si minunatele carti. Petrecand timpul citindu-i copilului ii vei arata ca lectura este importanta. Si daca celor mici li se citeste cu bucurie, emotie si dragoste, ei incep sa asocieze cartile cu fericirea.

Varste diferite, etape diferite

Este posibil ca bebelusii sa nu stie ce inseamna imaginile dintr-o carte, dar se pot concentra pe ele, in special pe fete, culori stralucitoare si modele diferite. Cand ii citesti sau cand asculta un cantecel, copilul se va distra si se va linisti.

Intre 4-6 luni:

S-ar putea ca copilul tau sa inceapa sa arate mai mult interes pentru carti. Micutul tau va apuca cartile cu manutele si va incerca sa le “guste”. Alege carti solide de vinil sau de panza, cu culori stralucitoare si text familiar, repetitiv sau cu rime.

Intre 6–12 luni:

Bebelusul tau incepe sa inteleaga deja ca imaginile reprezinta obiecte si poate incepe sa arate ca ii plac anumite imagini, pagini sau chiar povesti intregi. Pana la 12 luni, micutul tau va intoarce pagini (cu putin ajutor din partea ta), va incepe sa indice spre obiecte dintr-o pagina si sa repete sunetele.

Cand si cum sa citesti

Iata un lucru minunat despre cititul cu voce tare: nu este nevoie de abilitati sau echipamente speciale: doar tu, copilul si cartile potrivite. Citeste cu voce tare chiar daca faci asta doar cateva minute pe zi.

Incerca sa ii citesti in fiecare zi, poate inainte de ora de culcare. De asemenea, stabileste o rutina care va ajuta la calmarea copilului. Este bine sa citesti si in alte momente ale zilei. Alege momente in care copilul este uscat, hranit si alert. Nu uita: cartile iti pot fi la indemana atunci cand esti cu cel mic intr-o calatorie sau astepti undeva.

Pe de alta parte, cartile muzicale au si ele beneficii minunate. S-a dovedit ca introducerea copiilor mici in lumea muzicala ii poate ajuta in atatea moduri. Pe langa beneficiile educationale pe care copiii le obtin din muzica, exista si beneficii emotionale si sociale. Muzica ne ajuta sa simtim, sa ne dezvoltam, ne ajuta sa ne exprimam, ne ofera un sens, ne ajuta sa ne aratam emotiile si sa ne regasim. Muzica ofera un alt mod de a ne conecta si de a ne exprima ceea ce simtim, aceste lucruri fiind atat de importante pentru copiii mici!

Muzica este o parte a vietii. Usborn ofera mamicilor ci piticilor carti muzicale de calitate, ce includ butoane speciale care redau sunete sau cantecele. Calitatea sunetelor este excelenta, iar senzorii sunt activati cu usurinta de manutele mici ale copiilor. Ilustratiile colorate si personajele adorabile ii vor atrage pe copii. Povestea scurta ii introduce pe cei mici in diverse teme si subiecte.

In concluzie, cartile cu imagini, texte scurte si sunete sau muzica pentru copiii foarte mici sunt cele mai bune instrumente pentru a-i dezvolta, educa si ai ajuta sa creasca mari.