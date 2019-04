Scandal ca la ușa cortului la MAI. Carmen Dan despre Tudose. „E plină politica românească de domnișori din ăștia frustrați”

Marți, Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, i-a dat replica lui Mihai Tudose, după ce fostul premier a postat pe Facebook în care a numit-o „micinoasă și incompetentă”. În replică, Carmen Dan l-a catalogat pe Tudose drept „bădăran, oportunist, securist”.





„E adevărat că prins culoare și a ținut morțiș să se penibilizeze și domnul Tudose, că e plină politica românească de domnișori din ăștia frustrați care știu să lupte cu femeile jignind. Am să-i răspund scurt, pe înțelesul dânsului: bădăran, oportunist, securist. Nu neapărat în ordinea asta. Alegeți dumneavoastră ordinea”, a spus ministrul Carmen Dan despre fostul premier Mihai Tudose.

„Apropo, voiam să vă mai spun ceva de lucrările de doctorat dar mă opresc să mai deschid acest subiect, că iar se supără domnul Tudose și domnul Ioniță, acești doctori în fariseism”, a mai spus Carmen Dan.

Declarația ministrului vine în contextul scandalului care a izbucnit la Interne. Luni, Tudose a declarat că ministrul Dan este „mincinoasă, agresivă, incompetentă”, după ce chestorul Cătălin Ioniţă a făcut publice, într-o scrisoare deschisă, detalii legate de numirea la conducerea Poliţiei Române.

„Vă aduceți aminte cum în Ianuarie 2018 am cerut demisia acestei ,,doamne” fiindcă minte și are o agendă proprie în cadrul ministerului... Atunci ,,partidu’” a luat foc, am fost făcut misogin și evident deconspirat ca fiind securist și trădător... Acum, Chestorul Ioniță recunoaște că ,,doamna” a mințit și nu numai ci și o serie de abuzuri și presiuni care nu au nici o legătură cu ceea ce trebuie să fie un ministru de interne...

Nu cred că se mai așteaptă nimeni ca ,,doamna” Dan să-și dea demisia... Poate chiar e util să mai stea acolo. Să o vedem și să ne reamintim cum arată ,,omul perfect al lu’ Dragnea/ PSD” Această mostră de jalnic caracter organizează alegerile... În fața ei depun jurământul de onoare tinerele generații de polițiști... ei stând drepți în fața unei mincinoase care, fiindcă are tricou cu PSD dat de Dady Dragnea pare intangibilă! Această ,,doamnă” este membră CSAT... Nu trebuie să-și dea ea demisia... trebuie trimiși toți acasă. Urgent!

P.S. Declarația chestorului Ioniță este mult mai vastă și dezvăluie și multe alte mizerii....”, a scris fostul premier Mihai Tudose pe Facebook.

În scrisoarea data publicității, chestorul Cătălin Ioniţă descrie „situaţia extrem de gravă în care se găseşte Ministerul Afacerilor Interne sub conducerea actualului ministru”, prezentând, printre altele, şi explicaţii legate de disputa pe tema numirii sale la conducerea poliţiei, la începutul lui 2018.

