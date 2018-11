UIMIRE LA IAŞI. Mascaţii i-au oprit în trafic şi au urmat SCENE CA-N FILME! Breaking news

Captură bombă a polițiștilor din Iași. Oamenii legii au reușit să prindă patru indivizi care tocmai dăduseră o spargere într-un apartament.





Oamenii legii au reușit să-i urmărească pe hoți și să-i imobilizeze. Din câte se pare, indivizii au dat mai multe spargeri în Iași în ultima perioada.

Vineri, în jurul pranzului, ieșenii care așteptau mijloacele de transport în comun, în zona Dispecer, au rămas cu gurile căscate. O mașină a fost oprită în trafic, iar patru indivizi au fost culcați pe burtă și încătușați. Cei patru bărbați ieșiseră de câteva minute dintr-un apartament situat în zona Metalurgie. Acolo, bărbații au pătruns prin efracție, forțând o fereastră, într-o grasonieră aflată la parter.

„De acolo, se pare ca ar fi sustras mai multe bunuri, apoi s-au facut nevazuti. Norocul nu a fost insa de partea lor. Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale (BIC) i-au depistat.

Oamenii legii ii aveau pe hoti in vizor de mai mult timp, iar ieri au reusit sa-i prinda in flagrant. Cei patru au fost retinuti si urmeaza, cel mai probabil in cursul zilei de astazi, sa fie prezentati in fata judecatorilor. Daca vor fi gasiti vinovati, risca sa-si petreaca urmatorii ani din viata dupa gratii”, scrie BZI.

