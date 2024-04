Actualitate Capital Top 100 Manageri. Sorina Topceanu, Co-Founder of MINA: „Suntem proprii creatori de conținut”







Anul acesta în Top 100 Manageri din România, top pe c are revista Capital în organizează anul, Sorina Topceanu Co-Founder of MINA, a fost premiată la categoria Cultură pentru deschiderea primului muzeu imersiv din România, MINA, Museum of Immersive New Art.

„Primesc acest premiu în numele tuturor celor care fac parte din echipă, pentru că doar datorită lor am reușit ca la doar 6 luni de la deschidere să ajungem în topul celor mai vizitate muzee din țară. Am alături de mine doar trei parteneri și o echipă care continuă să crească pentru a duce la bun sfârșit toate proiectele ambițioase pe care ni le-am propus.

Anul acesta ne-am dorit să ne extindem din toate punctele de vedere, suntem proprii creatori de conținut și vă invit să vedeți show-urile pe care le avem în agendă. De luna aceasta ne puteți vedea și la Cluj, de asemenea, vom ajunge și la Iași și la Timișoara. Avem în plan să deschidem cel puțin încă un spațiu permanent la noi în țară. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt mândră de rezultatele pe care le avem și mă bucur că sunt recunoscute de acest premiu”, a declarat Sorina Topceanu pe scena Capital.

MINA, Museum of Immersive New Art, primul spațiu imersiv din țară

Sorina Topceanu, alături de Andrei Nistor, Mădălina Ivașcu și Mihai Cojcaru, a adus în România cel mai mare centru new media art din Europa de SE. Anul trecut, a fost lansat MINA, Museum of Immersive New Art, primul spațiu imersiv din țară și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. Muzeul este o îmbinare perfectă de artă și tehnologii emergente într-un spațiu cultural cu conținut educativ, ce se adresează mai multor generații. Sorina Topceanu, Co-Founder of MINA, a transmis faptul că se dorește ca muzeul să contribuie la creșterea consumului cultural și al calității producției culturale. A adus mai aproape arta imersivă MINA se găsește în una dintre primele fabrici de calculatoare din România, o clădire-patrimoniu industrial, ce are o semnificație istorică deosebită pentru capitala României. Muzeul este rezultatul eforturilor consolidate ale echipei One Night Gallery și Le Petit. „Acest proiect reprezintă o dovadă a maturității profesionale la care am ajuns datorită experienței acumulate, atât de mine, cât și de partenerii mei, Mădălina Ivașcu, Andrei Nistor și Mihai Cojocaru”, a declarat Sorina Topceanu pentru revista Capital.

Începuturile

Aceasta a spus că în urma cu 7 ani a lansat primul proiect ca antreprenor, One Night Gallery, ce a devenit și cea mai longevivă acțiune în lumea artei digitale. „La vremea respectivă, arta și tehnologia nu erau subiecte atât de prezente în jurul nostru și a fost nevoie de multă persuasiune, dedicare si muncă”, a subliniat Sorina. Timp de 7 ani, focusul a fost pe dezvoltarea scenei locale de new media art, dar și pe închegarea unei comunități de artiști, dezvoltatori și parteneri comerciali. Sorina Topceanu a declarat pentru revista Capital faptul că o provocare însemnată a fost reprezentată de alegerea spațiului potrivit pentru un muzeu imersiv. Căutarea a început încă din 2019, însă la finele anului 2022, au început discuțiile cu Le Petit, ce erau deja familiarizați cu hala în care se află muzeul. Provocările nu s-au oprit aici. Acestea au fost prezente atât la compartimentare, cât și la infrastructura de echipamente necesare. „Din punct de vedere al infrastructurii tehnologice a presupus o muncă complexă din partea echipei tehnice pentru a atinge performanța de care avem nevoie. Nu în ultimul rând, MINA este un muzeu privat, ceea ce înseamnă că investiția vine din partea companiilor, a noastră și a tuturor vizitatorilor care contribuie prin bilete și evenimentele găzduite de muzeu”, a declarat Co-Founder-ul pentru Capital. MINA, un pol cultural inovator

180.000 de vizitatori, unul dintre cele mai vizitate muzee din România

În doar 6 luni de la deschidere, MINA a adunat peste 180.000 de vizitatori, devenind unul dintre cele mai vizitate muzee din România. Anul acesta este, de asemenea, încărcat cu acțiuni cultural-inovatoare. De curând, s-a schimbat line-up-ul muzeului, astfel că pot fi vizionate noi spectacole: „Van Gogh, The Immersive Show”, „Cosmos - Descoperă tainele universului” si „Vrăjitorul din OZ Imersiv”. Sorina Topceanu a spus că în luna aprilie, pe data de 18, va începe MINA Pop-Up, o ediție itinerantă, ce va prezenta spectacolele imersive de până acum în mai multe locații din țară: Iași, Cluj și Timișoara. În luna mai se va lansa încă un spectacol în cel de-al doilea spațiu imersiv din cadrul MINA, iar din septembrie publicul va vedea noi reprezentații. Tot în acest an va fi lansată o locație permanentă a MINA în Cluj. „Unul dintre obiectivele principale ale acestui an este să explorăm cât mai mult spațiul imersiv și să descoperim potențialul său în relație cu diferite acte artistice”, a transmis managerul.

