Când Regele Ferdinand a cerut Consiliului de Coroană „tăcerea preotului care primește spovedania”.

În sufrageria mare din Palatul Cotroceni s-au întrunit, în ziua de 14/27 august 1916, dimineața la ceasul zece, toți miniștrii și în plus Mișu Pherekyde și C. Robescu din partea liberalilor, Nicu Filipescu, Take Ionescu, C. Olănescu și C. Cantacuzino Pașcanu din parte grupării conservatoare antantiste, Petre Carp, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu și Alexandru Marghiloman din partea conservatorilor care ar fi vrut război alături de Germania. Regele Ferdinand era întovărășit de Prințul Carol. Deși foarte emoționat, el a vorbit cu siguranța omului care a luat o hotărâre asupra căreia nu se mai putea reveni: