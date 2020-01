Mai exact, se suplimentează turneele online și implicit finalele televizate transmise la B1 TV cu încă 6 sesiuni. Fiecare ediție va aduce, după formatul deja consacrat, 7 români într-un show TV cu o miză consistentă – accesul la $888 Crazy Eights No-Limit Hold`em, la WSOP 2020 din Las Vegas. Mai exact, în fiecare emisiune TV se confruntă la masa de poker primii 6 jucători clasați în turneul online aferent și o vedetă invitată de organizatori.

Spectacolul se anunță intens inclusiv grație numelor care vor lua parte la joc: Mihai Morar (cunoscut în special ca host TV și de radio), Oana Radu, Anda Adam, Amma, Roxana Nemeș, Silvia Popescu și Otniela – acestea din urmă femei influencer, care reușesc să se bucure de popularitate atât în mediul online, cât și în audio-vizual. Finalele de la TV sunt programate deja a se desfășura pe datele de 23 și 30 ianuarie, precum și în februarie, pe 6, 13, 20 și 27. Demn de remarcat este că au fost selectate mai ales vedete din rândul femeilor, ceea ce va face jocurile și mai interesante, promovându-se în același timp egalitatea de gen.

„Să joci poker la cel mai înalt nivel în Las Vegas poate fi considerat un miraj pentru un jucător amator. Prin campania Road to Vegas, transformăm visul în realitate: orice român are șansa de a avea o experiență senzațională în capitala mondială a pokerului. Pentru că un astfel de scenariu este demn de filme, am inclus și partea de show TV. Alături de o persoană publică, jucând la TV, orice român va fi cel puțin pe termen scurt o vedetă. Intenția noastră este aceea de a crea divertisment de calitate la masa de joc, online și dincolo de online, în toate modurile posibile, experiențe complete, desăvârșite”, spun organizatorii Road to Vegas.

Românii pasionați de poker au astfel încă 6 șanse de a ajunge mai întâi la TV într-un show de poker, dar și de a merge spre Las Vegas. În total, 12 români vor juca în Vegas grație acestei campanii, fără costuri, dar cu adrenalina evidentă într-un turneu cu premiu garantat de 888.888 de dolari. Cei de la 888poker, care sunt parteneri ai WSOP 2020 din Las Vegas, vor facilia astfel accesul jucătorilor români în arena de top a pokerului internațional. Pe lângă cei 12 (6 din prima campanie, 6 din aceste noi sesiuni), un alt român va face deplasarea în Orașul Luminilor: este vorba despre campionul ediției 888LIVE Bucharest din martie 2019, de la Intercontinental.

Cazare, transport și tichet la $888 Crazy Eights No-Limit Hold`em – iată pachetul primit de fiecare dintre câștigătorii Road to Vegas. Cei care doresc să se înscrie în campanie o pot face online, pe 888poker, tichetul de acces la turneul inițial având un cost de doar 10 USD. Pe lângă participarea la show-ul TV, primii 6 jucători din fiecare ediție a turneului online împart în mod garantat și un premiu de 5000 USD.

Te-ar putea interesa și: