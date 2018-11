Ultimul FITIL aprins de Victor PONTA! Cine i-a scris DISCURSUL lui LAUFER. Sunt pomeniți Vadim și Băsescu în acest SCENARIU

Discursul lui Laufer ar fi fost scris de un fost colaborator al lui Corneliu Vadim Tudor cu binecuvântarea lui Băsescu, acuză Ponta.





Fostul premier Victor Ponta desființează declarațiile făcute ieri de Ilan Laufer, în care social - democratul îl acuza pe șeful statului de antisemitism, după ce l-a respins pentru șefia Ministerului Dezvoltării.

"In campania din anul 2014 PSD si eu am gresit grav folosind in batalia politica ca si subiect originea etnica a contracandidatului Klaus Iohannis- multi oameni au fost deranjati de acest lucru si au venit sa voteze contra noastra!

Eu am invatat din acea greseala si am promis sa nu o repet niciodata - speram ca si PSD a invatat , dar vad ca dimpotriva persevereaza si escaladeaza conflictul in aceasta directie gresita!

Impresia mea despre Ilan Laufer a fost ca este un tip educat, decent si deschis la minte - si nu am inteles de ce a fost eliminat din Guvern in 2017 / in baza acestei impresii pozitive am dreptul sa ma declar uimit si dezamagit de faptul ca s-a lasat folosit intr-un joc murdar citind de la Sediul PSD un text absurd scris de un fost colaborator al lui Vadim Tudor cu binecuvantarea unui fost colaborator al lui Traian Basescu!

Romanii sunt oameni echilibrati si vor sa traiasca intr-o tara normala - dezbinarea si instigarea la ura sunt arme politice care intotdeauna se intorc inpotriva celor care le declanseaza!

Un partid care distruge justiția, statul de drept, economia, e pe cale să dezlănțuiască și forțele cele mai întunecate din societate. Totul, în folosul meschin al unui lider corupt și inconștient", mai subliniază Victor Ponta.

Olguta Vasilescu tuna si fulgera! Remarca PERSONALA, la adresa presedintelui Iohannis

Pagina 1 din 1