11.600 de angajați europeni au plecat din sistemul public de sănătate din Marea Britanie (NHS) după referendumul pentru Brexit din 2016, potrivit datelor citate de The Guardian. Dintre cei plecați, 4.783 sunt asistente medicale.

Informația vine pe fondul lansării de către premierul Boris Johnson a programului electoral al Partidului Conservator în care unul dintre punctele principale este tocmai angajarea a 5.000 de asistente în NHS.

Informațiile publice arată că doar în acest an din NHS au plecat 1.116 de asistente medicale cu cetățenie europeană. Plecările sunt cauzate de incertitudinea în fața ieșirii Marii Britanii din UE.

Cele mai afectate unități medicale sunt London North West, Oxford University Hospitals și University Hospitals Bristol.

De asemenea, numărul de asistente care vin în UK din UE scade de la an la an, potrivit datelor The Guardian.

