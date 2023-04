O explozie puternică a zguduit, în această seară, capitala Federației Ruse, Moscova. Mai multe imagini și clipuri au fost publicate în mediul online, însă autoritățile nu au făcut declarații oficiale. La fața locului se pot vedea mașini de poliție, de pompieri și ambulanțe care intervin. Nu se cunosc momentan date suplimentare cu privire la acest incident, după cum se arată pe contul de Twitter Nexta.

An explosion occured in the center of Moscow near the Civic Chamber of the #Russian Federation. pic.twitter.com/6zc7RQ2zm2

— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2023