Șoc și groază în showbiz! Borcea a fost devastat la aflarea veștii. „Au fost momente cumplite, de neimaginat”

Pentru Cristi Borcea, fostul patron al Dinamo, necazurile par că nu se mai sfârșesc. Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi, Nicușor Stan a fost la un pas de moarte după vacanța în străinătate.





Omul de afaceri Nicușor Stan, unul dintre cei mai apropiați oameni ai ui Cristi Borcea, a trecut prin momente crunte în vacanță. Mai exact, avionul cu care călătorea Nicușor Stan a fost cât pe ce să se prăbușească! Afaceristul se întorcea din Gambia, și a decis să ia un zbor către Casablanca, de unde urma apoi să ajungă la București via Paris.

Însă, drumul s-a dovedit a fi unul de coșmar. Inițial, am decolat din Banjul fără probleme, dar am fost anunțați că ne vom întoarce și vom ateriza forțat din cauza unor defecțiuni tehnice. Din nefericire, cele câteva minute s-au transformat într-o oră, piloții recurgând la măsura de deversare a combustibilului în aer! Au fost momente grele, cumplite, de neimaginat, atât pentru mine cât și pentru ceilalți pasageri. Am crezut că acolo este sfârșitul, așa că pot, spune am fost la un pas de moarte. În final, ne-am întors pe aeroportul din Banjul, ne-au spus că ne putem îmbarca din nou în același avion, însă am refuzat vehement, preferând să plec a doua zi cu o altă cursă”, a declarat Nicușor Stan.

