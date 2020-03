Procurorii constănţeni s-au adresat judecătorilor cu o solicitare privind confiscarea specială a mai multor pastile interzise ce fuseseră descoperite asupra afaceristului în perioada în care acesta a fost încarcerat.

Jurnaliştii site-ului ziuadeconstanta.ro anunţă că faptele s-au produs în anul 2015, când Borcea era închis în penitenciarul constănţean Poarta Albă.

La acea dată, la unul dintre desele controale de rutină, în bagajele afaceristului au fost descoperite mai multe pastile de Xanax, substanţe care, conform legislaţiei în vigoare, nu sunt permise în unităţile de detenţie.

Altfel, amintim că omul de afaceri va dona o sumă impresionantă pentru a susține lupta împotriva Coronavirus, anunţ lansat recent chiar de soţia acestuia, Valentina Pelinel: „Dragii nostri, fiti solidari! Familia Borcea, prin eforturi personale si cu sprijinul financiar al companiilor unde actioneaza, a initiat procedura legala de donatie catre spitale in valoare de peste 100 000 de euro. Banii vor fi distribuiti catre spitale incepand de azi si pana la sfarsitul lunii viitoare. Cu toate ca activitatea companiilor noastre este blocata din cauza acestei pandemii, am ales sa venim in ajutorul celor din sistemul medical pentru ca noi toti sa fim in siguranta si protejati.”

