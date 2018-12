Bomba ANULUI în SHOWBIZUL românesc. O PREZENTATOARE a NĂSCUT pe ascuns. S-a aflat TOTUL: „Este a doua oară!”

Adela Popescu, o prezentatoare TV din România, aruncă bomba anului în știrile mondene. Aceasta a născut pentru a doua oară.





Adela Popescu a născut pentru a doua oară, un băiețel perfect sănătos. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare prima imagine de pe patul de spital, alături de care a scris un mesaj pentru prietenii virtuali.

„Gataaaaaa! Uraaaa! ???? Iată chipul meu obosit, imediat ce am iesit din sala de nașteri, dupa cinci ore grele de travaliu. O fotografie mai bună nu am, dar sper să simțiți și voi fericirea nemăsurată pe care o simt eu ca flățiolul' e bine, sănătos, voios și mâncăcios. Vă pupăm toți patru! Radu Vâlcan”, a scris Adela Popescu pe contul de socializare.

Zilele trecute, Adela Popescu a postat un mesaj emoționant pe blogul ei. „De multe ori mă întreabă lumea dacă sunt fericită. Cu ce sunt, cu ce am ajuns, cu ce fac. Sau cum fac să nu mă afecteze criticile. Dacă cred că am făcut bine că am muncit până în ultima lună de sarcină sau câte și mai câte. Pentru toate, indiferent de „zona de interes', am un singur răspuns: am ales cu sufletul, cu inima, cu drag și am ales doar lucrurile în care am crezut 100%.

Așadar, cred eu, nu e cazul să ne pierdem vremea cu regrete, cât timp, la momentul în care am făcut alegerea, ni s-a părut cea mai bună și ne-a adus bucurie', a scris Adela Popescu, conform Libertatea.

Liviu Dragnea, LOVITURA de GRATIE! Rares Bogdan: ”Confirm!”

Pagina 1 din 1