Scenariu exploziv cu Augustin Lazăr, Bogdan Licu și șefii Jandarmeriei. Acuzații extrem de grave pentru Sectia Parchetelor Militare

Adina Anghelescu Stancu, jurnalist Antena 3 specializat în probleme de Justiție, a vorbit despre jocurile de putere din Parchetul de pe lângă ÎCCJ.





Adina Anghelescu Stancu a vorbit despre jocurile de putere ce au loc la ÎCCJ și la Parchet.

„Asta da, joc murdar! Sectia Parchetelor Militare dovedeste, in opinia mea, slugarnicie fara precedent fata de politica facuta de fostul procuror general Lazar Augustin, incercand sa loveasca cu manta dosarului “10 august” fix in procurorul general interimar Bogdan Licu. Si implicit, in conducerea Jandarmeriei, fata de care a fost deschisa aceasta ancheta care, oriunde in alte tari europene nu ar fi existat. De ce fac aceasta afirmatie?

Practic, Bogdan Licu a preluat pentru doua luni de zile acest interminat incepand de ieri, ca zi lucratoare dupa Sfintele Pasti si dua ziua libera de 1 Mai. Dar domnii de la Sectia Parchetelor Militare aveau pregatita deja strategia asta cu dosarul “10 august” inca de miercurea trecuta, din miercurea Saptamanii Patimilor. Atunci au emis citatiile catre sefii Jandarmeriei. In 24 aprilie. Dupa ce, in 23 aprilie, au emanat ordonanta de extindere a urmaririi pe asa zise fapte noi in acest dosar.

Apoi, a aparut declaratia lui Bogdan Licu, care a spus presei, in prima lui zi de lucru efectiv, ca prioritara va fi discutia cu cei de la Sectia Parchetelor Militare ca sa vada ce si cum se desfasoara aceasta ancheta controversata si modul in care a fost realizat rechizitoriul dosarului “Revolutiei”. Ce s-au gandit domnii procurori militar? Daca tot zise Licu ca il intereseaza ce facem noi in dosarul “10 august”, ia sa-i dam noi o prima lovitura si sa apara stirea ca s-a extins urmarirea penala, ca toata lumea sa creada ca el este “complice” la aceasta strategie!

Intrebare: De ce domnii de la Sectia Parchetelor Militare nu au iesit cu aceasta informatie la data la care au extins urmarirea “in rem”, adica in 23.04.2019???? Cand inca mai era Lazar procuror Lazar?

Stirea acestei noi miscari procedurale in dosarul “10 august” a fost lansata abia acum, mai intai pe surse, inca de ieri, dupa ce Licu apucase sa declare jurnalistilor ce are ca prioritati in agenda. Multi s-au intrebat ce e cu extinderea asta aparuta din neantul creierelor cazone?!”, a spus aceasta.

