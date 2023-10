Bogdan Olteanu scapă de recursul DNA. Înalta Curte a respins anularea prescripției

Într-o decizie recentă, recursul în casație introdus de Direcția Națională Anticorupție (DNA) a fost respins de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Acest efort al DNA viza anularea prescripției în cazul lui Bogdan Olteanu, fost viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR). Acesta fusese inițial condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență. În urma denunțului omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Decizia a fost luată de un complet de judecători format din Lia Savonea, Adriana Ispas și Dan Andrei Enescu. O decizie importantă în perioada celui mai mare pelerinaj ortodox, la Sfânta Parascheva.

DNA a încercat să utilizeze o hotărâre recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 24 iulie 2023 pentru a pune la îndoială legalitatea deciziei de prescripție. Cu toate acestea, recursul a fost respins. Consolidând astfel deciziile anterioare ale Curții Constituționale a României (CCR) și ale ICCJ în această privință. Este vorba despre deciziile CCR nr. 297/2018 și 358/2022. Dar și Hotărârea prealabilă nr. 67/2022 a ICCJ. Toate au stabilit clar interpretările juridice naționale cu privire la prescripție.

Eșecul acestui recurs subliniază incapacitatea DNA de a obține o schimbare a interpretării juridice a instanțelor românești în privința prescripției. Chiar și atunci când invocă jurisprudența europeană. Mai mult, refuzul instanței supreme de a se abate de la hotărârile anterioare ale CCR și ale ICCJ marchează un moment semnificativ. O dovadă de echilibrul dintre autoritățile naționale și normele europene.

Bogdan Olteanu, decizie pe prescripție

În acest context, este relevant să menționăm că Bogdan Olteanu a primit incetarea pe prescripție a procesului penal după revizuirea sentinței care îl condamna la 5 ani de închisoare. Această decizie a venit în urma unui proces care s-a întins pe o perioadă îndelungată. Din care Bogdan Olteanu a petrecut deja doi ani în spatele gratiilor. Acest caz reprezintă un exemplu relevant despre cum funcționează sistemul juridic românesc în fața presiunilor pentru reinterpretarea legilor naționale în lumina legislației europene.

Iata minuta deciziei pronuntate de Inalta Curte in dosarul nr. 15635/3/2022: „Respinge, ca nefondat, recursul in casatie formulat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei penale nr. 724/A din 31 martie 2023, pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I Penala, in dosarul nr. 15635/3/2022 (35/2023) privind pe inculpatul Olteanu Bogdan.

Cheltuielile ocazionate cu soluționarea recursului in casatie formulat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 05 octombrie 2023”.