Bob Dylan, acuzat de abuz asupra unei fetițe de 12 ani în 1965

Bob Dylan, cântărețul / compozitorul „Like a Rolling Stone”, de 80 de ani, al cărui nume real este Robert Zimmerman, ar fi abuzat sexual și amenințat cu violența fizică o persoană, identificat doar ca „J.C.” în actele judecătorești. Este vorba despre o fetiță care la data presupusului abuz ar fi avut 12 ani. Presupusul abuz a avut loc de mai multe ori pe o perioadă de șase săptămâni, între aprilie și mai 1965. Unele incidente au avut loc în apartamentul său din hotelul Chelsea din New York.

Documentele legale obținute de USA TODAY susțin, de asemenea, că Dylan „și-a folosit statutul de muzician” pentru a furniza ilegal droguri și alcool fetei minore. Un purtător de cuvânt al lui Dylan a declarat luni SUA într-o declarație a SUA că „afirmația cu privire la fapte care s-ar fi întâmplat acum 56 de ani este neadevărată și va fi combătută energic”.

USA TODAY l-a contactat avocatul lui Dylan pentru comentarii, dar nu a obținut o declarație.

Abuz sexual cu consecințe grave

„Actele de agresor sexual și ilegale ale lui Dylan împotriva reclamantei au echivalat cu o serie de contacte dăunătoare și jignitoare cu persoana reclamantei, toate acestea fiind făcute intenționat de el fără consimțământul ei”, se arată în actele procesului intentat de avocatul Daniel W. Isaacs. .

În urma presupusului abuz, reclamanta a suferit leziuni fizice și psihologice, inclusiv „suferință emoțională și psihologică severă, umilință, frică, disociere, furie, depresie, anxietate, tulburări personale și pierderea credinței, un șoc sever pentru nervii ei, durere fizică și angoasă mentală și daune emoționale și psihologice. ”

Legea victimelor copiilor din New York, adoptată în 2019, a deschis o fereastră pentru ca persoanele care susțin că au fost abuzate sexual în copilărie să formuleze procese împotriva presupusului lor abuzator, chiar dacă acuzațiile lor ar fi prea vechi pentru a fi urmărite penal din cauza termenului de prescripție . Oportunitatea „privirii înapoi” din lege s-a închis sâmbătă, când legea a expirat. Acest proces a fost intentat cu o zi înainte.

Ducele de York, vizat de acuzații asemănătoare

În afară de Dylan, o altă persoană faimoasă vizată de un proces bazat pe privilegiul de a „privi înapoi” este prințul Andrew, care a fost trimis în judecată săptămâna trecută în curtea federală din Manhattan de o femeie care a invocat Legea victimelor copilului. În plângerea ei susține că a fost traficată la ducele de York către agresorul sexual condamnat Jeffrey Epstein în 2001, la New York, când avea 17 ani.

Dylan, un membru al Rock and Roll Hall of Fame, care a lansat anul trecut al 39-lea album de studio, „Rough and Rowdy Ways”, a primit numeroase premii, inclusiv Premiul Nobel pentru literatură, Medalia Prezidențială pentru Libertate, Premiul Pulitzer și mai multe premii Grammy Premii.