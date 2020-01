În seara zilei de miercuri, 8 ianuarie, un deputat USR a făcut publice capturi de pe filmările din sala de operație, deși acest lucru este total interzis prin lege și, mai mult, acestea nu dovedesc nimic, deoarece pacienta, în acele capturi, se afla deja într-un alt bloc operator.

În mâna cui era bisturiul electric?

Profesorul Mircea Beuran a explicat fiecare moment care s-a petrecut în sala de operații și cum a luat pacienta foc.

În primul rând, chirurgul a spus că rezidentul, atât de mult blamat pentru incident, nu era cel care ținea bisturiul electric!

Rezidentul ar fi desfăcut doar niște fire de la plaga intervenției chirurgicale realizată în urmă cu câteva zile de la incident, iar în spatele lui medicii se echipau. Rezidentul în anul V nu a folosit nicio secundă bistruriul electric și, conform declarațiilor sale date în fața anchetatorilor, nu a folosit sute de mililitri din produsul dezinfectant. Deoarece, din informațiile obținute de evz.ro, secția profesorului Beuran primea o cantitate extrem de mică din acest produs.

Dr. Sebastian Vâlcea, medic primar, este cel care utiliza bisturiul electric.

„Probabil că a făcut un scurt, deoarece focul a început de sub pacientă. A început să miroasă a fum! (…) Extinctorul nu a mers!”, a povestit Mircea Beuran. Mai mult, nu doar extinctorul nu a mers, ci nici senzorul de fum nu s-a activat, ceea ce înseamnă că ori era defect, ori fumul nu a fost într-o cantitate detectabilă (conform unor producători, acești senzori pot detecta și fumul unei țigări). Totul a durat câteva secunde, spune Mircea Beuran. INML a declarat oficial că la momentul decesului pacientei, arsurile erau aproape vindecate, neinfectate și erau pe o suprafață mai mică de 30% din corp.

De ce a semnat Mircea Beuran protocolul de operație?

„Ministrul spune că ancheta continuă, însă s-a antepronunțat. Eu sunt demis. Voi ataca această decizie. Eu am contract de administrare a unei secții, nu a unui bloc operator. Nu am o sesizare de la Minister, nu am acces la dosar, nu am cum să contest pe cale legală, deoarec nu mi se comunică mai nimic în scris”, a spus chirurgul la Antena 3. „Am primit amendă că eu am folosit biocidul, deși eu nu am fost nici la prima, nici la a doua (n.r. utilizare). Eu nici nu am luat contact cu biocidul.

De ce am semnat? Protocolul operator este semnat de doctorul cu cel mai mare grad, care finalizează operația.”, a mai spus Beuran.

Un amănunt foarte important este că, în realitate, pe protocolul de operație sunt semnați toți medicii care au participat la intervenții, inclusiv cei care au avut nefericitul incident. Imaginea făcută publică de deputatul USR este decupată.

Cine nu a vrut să mușamalizeze cazul?

„S-a terminat actul operator, din toate punctele de vedere. Eu personal am sunat la managerul Negoi Ionuț, la directorul medical Gabriel Constantinescu, la medicul coordonator Dragoș Ene. Și l-am rugat pe domnul Lascăr să anunțe familia că am avut un incident în timpul operației și că vrem să le explicăm. Am semnat și un raport despre cum s-au desfășurat lucrurile”, a mai explicat chirurgul.

Pentru că Negoi nu a raportat mai departe incidentul, așa cum cere legea, dr. Constantinescu a demisionat din funcția de director medical.

S-a întâmplat pe secția și pe tura altuia

„Doctorul Ene chiar a apărut în blocul operator, i-am explicat ce s-a întâmplat, i-am spus că sper că s-a sigilat sala, dar a fost totul curățat”, a mai spus profesorul Beuran.

„Stând de vorbă cu familia, rudele au avut următoarea reacție: <<Domnule doctor, va înțeleg, aveți echipament vechi>>. Eu l-am spus că avem aparat de ultimă generație.(…) Totodată, la nivelul plăgii nu existau elemente de arsură”, deci încă o dovadă că focul a fost doar sub pacient, conform medicului.

Vrea Mircea Beuran funcția de rector al UMF Carol Davila?

„Nu. Se respectă legea. Legea Educației Naționale are un articol care spune că poți participa la obținerea unor funcții de conducere până la vârsta de 65 de ani. Eu am împlinit această vârstă.”, a spus Mircea Beuran la Antena 3.

Au folosit biocidul nepotrivit?

„Skinmen Soft Protect este biocidul folosit de toată lumea, se folosește în continuare în Floreasca”, spune dr. Beuran. Au mai fost astfel de incidente, și la nivel național și internațional, explică el și menționează că toate aceste lucruri au fost gestionate la nivel de spital.

Cum poate fi un om acuzat public și demis, fără o anchetă finalizată?

Atât medicul cât și colegii săi se întreabă prin ce pârghie legală a făcut ministrul Sănătății Victor Costache afirmații atât de dure la adresa chirurgului, cât și cum de a putut să-l demită din funcția de șef de secție, fără a-i fi prezentat un motiv clar.

Până în prezent, toate probele oficiale și care fac parte dintr-o anchetă de cercetare penală au fost prezentate de deputatul USR la el pe pagina de Facebook. Unele dintre imagini sunt trunchiate, precum cea cu raportul întocmit în urma operației. Totodată, declarațiile care au fost obținute exclusiv de corpul de control al Ministerului, din punct de vedere legal, nu trebuiau să plece din mâinile șefului acestui serviciu, constănțeanul Constantin Dina, până la finalizarea anchetei. Practic, la aceste acte cu caracter juridic nu trebuie să aibă acces nimeni altcineva, nici măcar ministrul, până la finalizarea raportului. Așa cum Victor Costache spune, „ancheta nu s-a finalizat”.

O mare surpriză ar fi dacă la finalul acestei anchete, procurorii îl vor găsi pe chirurg nevinovat.

Te-ar putea interesa și: