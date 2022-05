Bianca Andreescu, mai sinceră ca niciodată. „Îmi place să încerc lucruri noi, iar atunci când nu fac asta parcă nu sunt eu”

Pentru Bianca Andreescu cel mai bun an a fost fără doar și poate 2019. Atunci a ajuns pe locul 4 în lume, după ce a câștigat titlul la Toronto, Indian Wells, dar și la US Open.

La finalul anului a avut însă probleme la genunchi, apoi a fost nevoită să facă o pauză din cauza pandemiei de Covid-19. A revenit în 2021, însă nu a mai reușit să impresioneze așa cum o făcuse cu doi ani în urmă. Tânăra a povestit că în perioada de pauză a încercat să facă lucruri noi și să se destindă.

Am avut mereu un fel de pasiune pentru artele marțiale, multe persoane din jurul meu le practicau. Mi-am imaginat întotdeauna că pot contribui în tenis la anumite mișcări, la cursivitate. A fost pentru prima dată când am încercat așa ceva în timpul pauzei pe care am luat-o și văd deja o diferență masivă pe teren. Adevărul e că este tare distractiv fiindcă fac și box, așa că, dacă sunt nervoasă, o ședință la sac mă ajută mult. Nu cânt, dar da, compun. Am lucrat cu GarageBand, pe Macbook, există o aplicație numită Arcade, un software pentru producție muzicală, și am făcut toate astea în prima parte a pandemiei de COVID pentru că am vrut să încerc chestii diferite pentru fun, a spus jucătoarea pentru GSP.ro.